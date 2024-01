Belal, routes, Gaza, Macron et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 18 janvier 2024 : - Arbres arrachés, maisons détruites, électricité et coupées... Belal et les jours d'après - Vastes chantiers sur les routes après le passage de Belal - Raids israéliens meurtriers à Gaza, entrée des médicaments destinés aux otages - À Davos, Macron appelle l'Europe à s'armer en 2024 face à "l'accélération" du monde - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau temps généralisé sur l'ensemble du département

Arbres arrachés, maisons détruites, électricité et coupées... Belal et les jours d'après

Trois jours se sont écoulés depuis le passage de Belal au plus près des côtes réunionnaises. Vents violents, pluies torrentielles… "on s'en souviendra de celui-là". Même si le cyclone a été moins "violent" que ce qui était attendu, il a emporté dans sa course la vie de quatre personnes et a défiguré La Réunion. Trois jours après… le paysage, les parcs, les routes gardent toujours les stigmates de son passage. Mais l'État l'assure, "la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sera étudiée dès vendredi pour être décrétée en début de semaine prochaine" a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur en visite sur notre île pour constater l'ampleur des dégâts.

Vastes chantiers sur les routes après le passage de Belal

Ce jeudi 18 janvier 2024, les chantiers se poursuivent pour remettre les routes en l'état après le passage du cyclone Belal sur La Réunion. Fermées depuis le passage du système, la route de Cilaos rouvre enfin à 7 heures, pour le plus grand bonheur des habitants, bloqués dans le cirque. Toutefois, la prudence est de mise car les travaux de dégagement et de nettoyage se poursuivent. Sur la route de Salazie, des coupures sont envisagées. Hormis ces deux axes, d'autres restent fermés à la circulation

Raids israéliens meurtriers à Gaza, entrée des médicaments destinés aux otages

L'armée israélienne a intensifié ses frappes meurtrières contre le sud de la bande de Gaza au quatrième mois de sa guerre contre le Hamas, avant l'entrée mercredi soir dans le territoire de médicaments destinés aux otages israéliens et d'une aide aux civils palestiniens.

À Davos, Macron appelle l'Europe à s'armer en 2024 face à "l'accélération" du monde

Emmanuel Macron a appelé mercredi depuis Davos l'Europe à tenir le choc de "l'accélération" du monde, en plaidant pour de nouveaux emprunts communs européens afin d'investir dans les "grandes priorités d'avenir".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau temps généralisé sur l'ensemble du département

Matante Rosina se ravit du retour d'un temps un peu plus clément ce jeudi 18 janvier 2028. De quoi se reposer. Il faut dire qu'elle commençait a être un peu épuisée de devoir nettoyer son jardin, recouvert de branches d'arbre.