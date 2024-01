Cyclones, loi immigration, rétro, Antarctique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 27 janvier 2024 : - Changement climatique : les futurs cyclones seront plus courts mais plus intenses - La loi immigration promulguée après les censures du Conseil constitutionnel - Rentrée, "tenue unique", tempête, Candice et députés - En Antarctique, le plus grand iceberg du monde à la dérive - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et nuageux

Changement climatique : les futurs cyclones seront plus courts mais plus intenses

Le cyclone Belal est dans toutes les têtes. Ses vents surpuisssants et ses pluies torrentielles étaient tellement menaçants que, pour la première fois à La Réunion, les autorités ont déclenché l'alerte violette, signifiant le confinement total même pour les secours et les forces de l'ordre. À peine quelques jours plus tard, la tempête Candice a navigué au large de nos côtes. Elle ne nous a pas frappé directement mais sa proximité a généré de grosses précipitations. Météo France a lancé une vigilance rouge fortes pluies et orages pour la moitié sud de l'île. Du rarement vu. Le cyclone Belal a été finalement moins puissant que prévu, mais, les météorologues en sont certains, en raison du réchauffement climatique des cyclones plus courts mais plus intenses se produiront.

La loi immigration promulguée après les censures du Conseil constitutionnel

Le président de la République Emmanuel Macron a promulgué vendredi la loi immigration largement censurée par le Conseil constitutionnel accusé par la droite d'avoir commis un "coup d'Etat de droit".

Rentrée, "tenue unique", tempête, Candice et députés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier 2024

• Lundi 22 janvier - Tenue unique, stages, évaluations... une rentrée et de nombreuses nouveautés

• Mardi 23 janvier - "Tenue unique" ou presque… l'uniformisation ce n'est pas pour tout de suite

• Mercredi 24 janvier - Pas encore remise du passage de Belal, La Réunion menacée (de loin) par la future tempête Candice

• Jeudi 25 janvier - Tempête Candice : le sud et le sud-est de l'île toujours en vigilance rouge fortes pluies

• Vendredi 26 janvier - 300 euros de plus pour les députés : l'augmentation qui fait grincer des dents

En Antarctique, le plus grand iceberg du monde à la dérive

Impossible ce jour-là de l’apercevoir à travers l'épais brouillard des mers de l'Antarctique, mais Ian Strachan, chef d'expédition, savait que son navire s'approchait d'un mastodonte glacé: le plus grand iceberg du monde flottait quelque part devant lui.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et nuageux

Matante Rosina a bien regardé dans sa tasse de thé, elle vu que le temps sera sec et un peu nuageux ce samedi 27 janvier 2024. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura de la houle. Tout cela est vrai chez vous ?