Rentrée, "tenue unique", tempête, Candice et députés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier 2024 • Lundi 22 janvier - Tenue unique, stages, évaluations... une rentrée et de nombreuses nouveautés • Mardi 23 janvier - "Tenue unique" ou presque… l'uniformisation ce n'est pas pour tout de suite • Mercredi 24 janvier - Pas encore remise du passage de Belal, La Réunion menacée (de loin) par la future tempête Candice • Jeudi 25 janvier - Tempête Candice : le sud et le sud-est de l'île toujours en vigilance rouge fortes pluies • Vendredi 26 janvier - 300 euros de plus pour les députés : l'augmentation qui fait grincer des dents (Photo photo RB/www.imazpress.com)

• Lundi 22 janvier - Tenue unique, stages, évaluations... une rentrée et de nombreuses nouveautés

"Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école…", se demande ce lundi 22 janvier 2024 au pied du lit les quelque 200.000 élèves qui doivent reprendre le chemin des cours. Eh oui, les vacances c'est fini, la reprise c'est ce lundi. Aux élèves – comme aux professeurs d'ailleurs – de remettre le nez dans les leçons et les exercices, à certains élèves aussi de plancher déjà sur leur orientation. Tandis que d'autres vont découvrir les joies de la tenue unique ou encore les cours d'empathie.

• Mardi 23 janvier - "Tenue unique" ou presque… l'uniformisation ce n'est pas pour tout de suite

Depuis ce mardi 23 janvier 2024, les 480 élèves du collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît expérimentent la "tenue unique", du moins en partie. Si le kit distribué par le rectorat et le Département est bien composé de quatre t-shirts, un polo et un sweat, aucune trace d'un éventuel pantalon couleur anthracite comme indiqué par le gouvernement. La Réunion – du moins ce collège aurait-il eu droit à une exception ? Qu'on se rassure, non. Le pantalon anthracite viendra mais pas tout de suite. "On a laissé une marge d'autonomie aux élèves pour ne pas être trop strict au départ", explique la principale, Nadine Minatchy-Natier.

• Mercredi 24 janvier - Pas encore remise du passage de Belal, La Réunion menacée (de loin) par la future tempête Candice

La Réunion est loin d'en avoir terminé avec la saison cyclonique. Alors que l'île se remet à peine du passage dy cyclone "dévastateur" Belal sur le département, voilà que la future tempête Candice arrive à grand pas. Si le troisième système de la saison s'annonce moins violent que Belal et passera au grand large de l'île, des vents forts et des fortes pluies sont annoncés par Météo France. Cet "événement climatique qui doit être considéré avec sérieux" alors que les sols sont encore gorgés d'eau et fragilisés, a souligné le préfet Jérôme Filippini.

• Jeudi 25 janvier - Tempête Candice : le sud et le sud-est de l'île toujours en vigilance rouge fortes pluies

Alors que la tempête modérée Candice se trouve à 225 km au nord de La Réunion, des pluies et averses localement orageuses se sont intensifiées dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 janvier 2024, essentiellement sur les régions Ouest, Sud et Sud-Est du département. Dans ce contexte, une vigilance rouge fortes pluies et orages a été déclenchée ce mercredi à 18 heures. Tous les établissements scolaires du sud et du sud-est sont fermés.

• Vendredi 26 janvier - 300 euros de plus pour les députés : l'augmentation qui fait grincer des dents

Alors que la colère gronde en France contre les conditions de travail, la réforme des retraites, l'inflation… le Bureau de l'Assemblée nationale – composé de 22 députés - a voté l'augmentation à hauteur de 300 euros par mois des frais de mandat. A l'exception des membres LFI qui se sont abstenus, les autres membres du Bureau ont tous voté cette décision. Interrogés par Imaz Press, des députés réunionnais se désolidarisent fermement de cette mesure alors que beaucoup de Français en général et de Réunionnais en particulier ont du mal à boucler leur fin de mois. Ces élus locaux refuseront-ils cette augmentation, vont-ils la rembourser ? Chacun à sa réponse