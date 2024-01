300 euros de plus pour les députés : l'augmentation qui fait grincer des dents

Alors que la colère gronde en France contre les conditions de travail, la réforme des retraites, l'inflation… le Bureau de l'Assemblée nationale – composé de 22 députés - a voté l'augmentation à hauteur de 300 euros par mois des frais de mandat. À l'exception des membres LFI qui se sont abstenus, les autres membres du Bureau ont tous voté cette décision. Interrogés par Imaz Press, des députés réunionnais se désolidarisent fermement de cette mesure alors que beaucoup de Français en général et de Réunionnais en particulier ont du mal à boucler leur fin de mois. Ces élus locaux refuseront-ils cette augmentation, vont-ils la rembourser ? Chacun a sa réponse (Photo : rb/www.imazpress.com)

C'est ce mercredi 24 janvier 2024, que le bureau de l'Assemblée nationale - plus haute instance du Palais de Bourbon - a décidé d'augmenter l'indemnisation de l'avance des frais de mandat (AFM) de l'ensemble des députés de 300 euros, invoquant l'inflation.

Cette hausse porte à 5.950 par mois cette somme destinée à payer les frais des députés. Auparavant ce montant était de 5.645 euros par mois.

Dans le même temps, la prise en charge de la garde d'enfant pourra désormais être payée par cette AFM si les députés ne demandent pas de crédit d’impôt pour ce poste de dépense

L'avance des frais de mandat s'ajoute à la rémunération des députés qui est de 7.637 euros par mois.

Selon l'Insee, ces revenus placent les députés dans les 10% de salariés les plus aisés de France alors que le salaire moyen est de 2.524 euros nets et que la médiane est de 2.012 euros nets.

- A quoi ça sert ? -

L’avance de frais de mandat permet la location d’une permanence, de financer des déplacements, de couvrir certaines dépenses d’hébergement, des frais de réception et de représentation.

Des dépenses contrôlées depuis 2018. Les sommes non utilisées doivent être restituées à la trésorerie de l’Assemblée nationale.

Cette avance, qui s'ajoute à la rémunération des élus (7.637 euros brut par mois) a remplacé la controversée IRFM, enveloppe dont l'usage n'était pas vérifié et qui a donné lieu à des dérives, de l'achat de téléviseurs au paiement de vacances, par exemple.

Lire aussi - L'Assemblée augmente les frais de mandat des députés de 300 euros par mois

- L'augmentation crée l'émoi dans la classe politique et au-delà -

Si le bureau de l'Assemblée nationale a pris cette décision, il l'a fait avec le soutien des groupes politiques, à l'exception donc de La France Insoumise (LFI) qui s'est abstenue.

Cette hausse "vise à répondre à la hausse des prix auxquels sont confrontés les députés dans l’exercice de leur mandat. Pour rappel, l’AFM n’est pas une rémunération des députés : il s’agit d’une dotation leur permettant de payer leur permanence parlementaire, leurs déplacements, leurs frais d’hébergement, de documentation", de réception ou de représentation, justifie dans un communiqué le bureau de l’Assemblée.

À La Réunion, l'affaire exaspère certains parlementaires.

"C’est par voie de presse que nous avons appris mercredi soir l’augmentation des frais de mandat des députés. Précisons tout d’abord que cette décision a été prise par le Bureau de l’Assemblée nationale, soit 22 députés – en majorité macronistes – sans concertation préalable et sans vote en hémicycle", ont déclaré Karine Lebon, Emeline K/Bidi et Frédéric Maillot dans un communiqué commun.

"Dans un contexte de forte inflation, alors que de nombreux Français et que davantage de Réunionnais peinent à se nourrir et se loger convenablement, cette augmentation est indécente", ont ajouté les députés.

"Nous réaffirmons ici que la priorité doit d’abord et avant tout être donnée à la population, aux plus fragiles, aux plus pauvres, aux classes moyennes étranglées par les taxes et l’augmentation du coût de la vie."

Lire aussi - Augmentation indécente des frais de mandat des députés : la population d'abord

Imaz Press à ensuite demandé aux élus.e.s : "Messieurs et mesdames les députés, dans ce cas, est-ce que vous allez refuser cette hausse de 300 euros ou l'attribuer à un fonds de votre choix pour aider les plus démunis ?"

Karine Lebon, députée de la 2ème circonscription a répondu. "L'AFM est un versement automatique et doit être utilisée de manière très rigoureuse pour le fonctionnement de notre activité parlementaire. Il ne s'agit pas d'une augmentation de notre indemnité mais de nos frais de mandat, nous ne pouvons heureusement pas faire comme bon nous semble avec cet argent."

Elle a ajouté : "chaque année le déontologue de l'Assemblée nationale décortique la moindre facture afin de vérifier la conformité des dépenses avec notre fonction. De plus, la réserve parlementaire ayant été supprimée en 2017, il ne nous est plus possible de reverser le reliquat de l'AFM à des associations ou des collectivités".

La députée dit encore : "nous allons établir un plan d'action pour déterminer la meilleure façon de répondre à cette augmentation. Ne pas l'utiliser afin que cet argent retourne dans les caisses de l'AN semble à l'heure actuelle une approche prudente", ajoute la députée.

À cette même question, le député PS de la première circonscription Philippe Naillet a répondu : "je n'ai rien demandé. J'ai découvert cela ce matin".

Il a ensuite commenté : "je trouve cela déplacé au moment où les paysans sont dans la rues, où c'est la crise, où l'électricité augmente. Aujourd'hui il y a des gens qui souffrent. Des personnes font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont"

Le député a d'ailleurs pris l'engagement "de rendre à l'Assemblée. À la fin de l'année je ferais un virement et je rendrais les 300 euros perçus, multipliés par le nombre de mois versés".

Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription, a réagi par le biais d'un communiqué. "Devant le déferlement de démagogie sur les réseaux et dans la presse suite à la décision du bureau de l'Assemblée (...) quelques précisions : il ne s'agit pas des indemnités des député.e.s mais bien des frais de mandat contrôlés par le déontologue. Il n'y a donc aucune augmentation de salaire pour les député.e.s, ceux qui vous disent l'inverse sont soit des menteurs, soit des incompétents" a écrit l'élu.

"Nous n'avons jamais été informés de cette décision, notre groupe La France insoumise l'a découvert lors de la réunion de bureau et n'a pas voté cette décision car nous considérons que l'inflation touche tous les Français et pas uniquement les député.e.s dans l'exercice de leur fonction" écrit-il encore dans un message posté sur ses réseaux sociaux.

Jean-Hugues Ratenon, député de la cinquième circonscription, a lui aussi réagi. "Cette décision, dans le contexte actuel d’inflation, de vie chère et de catastrophe naturelle à La Réunion est indécente, insensée, choquante." "Cela a été décidé unilatéralement par le bureau de l’assemblée nationale. Seul mon groupe LFI s’est abstenu" dit-il.

"Je m’élève contre cet argument. Car s’il y a inflation, il y a l’inflation pour tout le monde. En premier par les personnes âgées, les travailleurs au smic, les bénéficiaires de minimas sociaux, etc. C’est d’autant plus indécent que cette augmentation s’ajoute aux 253 euros de plus appliqués au 1 er juillet 2022 qui découlent de l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires", ajoute l'élu.

"En 18 mois, ces augmentations représentent 553 euros de plus pour les députés ! C’est-à-dire plus que le montant du RSA, plus que la plupart des retraites agricoles et presque que la moitié d’un smic !", s'insurge-t-il



Alors que les réactions indignées se multiplient sur les réseaux sociaux, le Rassemblement national a demandé le report "sine die" de cete mesure qu’il a pourtant votée.

"Cette aide dont l’usage est soumis au contrôle du déontologue et pouvant notamment permettre de revaloriser les salaires des collaborateurs de députés, a été présentée comme une compensation quasi automatique de l’inflation, c’est la raison pour laquelle aucun groupe ne s’y est opposé", affirme le groupe RN dans un communiqué, reconnaissant que cette hausse "suscite, à juste titre, un émoi certain chez nos compatriotes dans une période où le pouvoir d’achat de très nombreux Français est très dégradé".

Lire aussi - Augmentation des frais de mandat des députés : choquante

- Et les Réunionnais dans tout ça ? -

Sur les réseaux sociaux, y compris ceux d'Imaz Press, les commentaires fustigeant cette hausse sont nombreux. Sans doute parce que, l'inflation touche l'ensemble de la population, avec une dernière augmentation en date, celle du prix de l'électricité en l'occurrence.

"L'inflation nous concerne tous et principalement la classe moyenne qui paie tout et qui n'a droit à rien. Les français sont devenus des moutons en laissant ces politiques gouverner la France à coups de 49.3, voyager aux frais des contribuables alors que la France brûle, augmenter leurs indemnités alors que les français tirent la langue et j'en passe", se révolte un internaute.

"Ils ne se battent pas pour le peuple, plus pour leur intérêts personnels", s'agace un autre.

Pour rappel, à La Réunion en 2020, selon les chiffres de l'Insee 36 % des Réunionnais, soit 311.900 personnes, vivent sous le seuil de pauvreté. D'une année sur l'autre, 6% des adultes basculent sous le seuil de pauvreté, tandis que 20% des adultes sont pauvres et le restent longtemps.

C'est quatre fois plus que dans l'Hexagone, même si les chiffres sont très légèrement à la baisse.

Lire aussi - La pauvreté recule disent (froidement) les chiffres, la réalité est tout autre



ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com