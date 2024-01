Tempête Candice : le sud et le sud-est de l'île toujours en vigilance rouge fortes pluies

Alors que la tempête modérée Candice se trouve à 225 km au nord de La Réunion, des pluies et averses localement orageuses se sont intensifiées dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 janvier 2024, essentiellement sur les régions Ouest, Sud et Sud-Est du département. Dans ce contexte, une vigilance rouge fortes pluies et orages a été déclenchée ce mercredi à 18 heures. Tous les établissements scolaires du sud et du sud-est sont fermés. (Photo Météo Pluie photo RB / imazpress)

Petite-Ile, Saint-Pierre, Saint-Philippe, Saint-Joseph, Le Tampon, l'Entre-Deux, Saint-Louis, Cilaos, les Avirons, L'Etang-Salé, et Saint-Leu : sur ces 11 communes, la vie tourne au ralenti ce jeudi.

Les écoles, collèges, lycées, mais aussi campus universitaires ont fermé leurs portes pour la journée. Les transports scolaires et la plupart des transports en commun ont été suspendus. L’accueil en périscolaire et les accueils collectifs de mineurs sont également fermés.

Il est très fortement recommandé de garder son enfant à domicile et de ne pas le conduire dans un établissement d’accueil de jeune enfant (crèche) ou chez une assistance maternelle" insistent les autorités.

Sur l'épisode, les cumuls attendus pour les prochaines 24 heures se situent entre 300 et 400 mm dans les hauts du Sud, d'où un cumul total envisagé de 500 à 600 mm depuis le début de l’épisode.

- La plus grande prudence recommandée -

Alors que La Réunion sort tout juste de l'épisode Belal, ces conditions météorologiques présentent un danger pour le sud de l'île. En effet, les sols étant encore gorgés d'eau, des inondations très importantes sont possibles, "y compris dans des zones rarement inondables, sur l'ensemble des bassins hydrologiques" a précisé la préfecture lors d'un point presse ce mercredi soir.

Des cumuls très importants de précipitations sur de courtes durées peuvent localement provoquer des crues torrentielles de ruisseaux et fossés, ainsi que des glissements de terrain.

Les conditions de circulation routière peuvent être rendues extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau. Les autorités alertent aussi sur un risque de débordement des réseaux d'assainissement.

Enfin, "bien que le réseau a été rétabli dans la plupart de l'île" suite au passage de Belal, des coupures d'électricité ou d’eau plus ou moins longues peuvent se produire, préviennent les autorités.

- Maurice toujours en alerte de classe II -

A Maurice, la tempête Candice a apporté de fortes pluies aussi. Le système a stationné plusieurs heures à seulement 35 km des côtes.

Heureusement, la partie la plus active de la tempête se situait au nord de l'oeil, selon Météo France. L'île soeur semble donc avoir échappé au pire de la tempête.

Jeudi, le système devrait s'éloigner vers le sud loin des terres habitées, entraînant une amélioration progressive des conditions météorologiques.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com