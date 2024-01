Future Candice approche : une bonne partie de l'île placée en vigilance orange fortes pluies-orages

Ce mercredi 24 janvier 2024, la future tempête tropicale Candice se situe désormais à seulement 210 kilomètres au large de nos côtes, à l'Est-Nord-Est. Des conditions météorologiques difficiles sont prévues, incluant de fortes pluies, des orages, des vents et le risque de crues. Dans ce contexte, Météo France a placé l'ouest, le sud et le sud-est en vigilance orange fortes. Toutes les zones de l’île sont également placées en vigilance jaune vents forts, à l’exception de la zone Nord (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"Un système dépressionnaire tropical est actuellement présent dans l’Océan Indien. Situé à 210 km à l’Est-Nord-Est de nos côtes, notamment à proximité de l'île Maurice, ce système apportera, dans l’après-midi et la nuit prochaine, des rafales de vent estimées jusqu’à 80 km/h sur le littoral et jusqu’à 100 km/h dans les Hauts" détaille Météo France.

Seule une petite partie Nord de l'île, notamment le chef-lieu, échappe à ces conditions ventées. Les cumuls de pluies pourront atteindre les 500 millimètres.

Des vagues entre 2 et 3 mètres sont attendues dans le Sud et l'Est.

- Des glissements de terrain et coupures électrique envisageables -

La préfecture rappelle que La Réunion est toujours en phase de sauvegarde cyclonique et appelle à la plus grande vigilance face à ce nouveau phénomène météorologique. En effet, les sols sont encore gorgés d’eau, toutes les ravines n’ont pas encore pu être nettoyées et certaines sont encore obstruées, tous les dégâts d’arbres et de végétaux n’ont pas encore été enlevés et traités, les arbres sont fragilisés, le système électrique est également fragilisé. Des glissements de terrain et coupures électriques pourraient encore survenir.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com