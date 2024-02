Électricité, grève, changements, musique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 1er février 2023 : - Après la hausse de l'inflation et le passage du cyclone, l'électricité augmente de 9,8% - Éducation nationale : l'intersyndicale appelle à la grève pour de meileures conditions de travail et contre le manque de postes - Prime d'activité, carburants, gratification des stages… tout ce qui change dès ce jeudi - Musique : Le monde tournerait encore", des mots d’ados sur des maux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour de la pluie sur toute l'île

Après la hausse de l'inflation et le passage du cyclone, l'électricité augmente de 9,8%

Invité de TF1 le 21 janvier 2024, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé une hausse de 9,8% des prix de l'électricité sur les tarifs heures pleines/heures creuses et de 8,6% sur les tarifs de base à partir du 1er février. Une augmentation qui va aussi concerner La Réunion, déjà en proie à d'immenses difficultés financières et au lendemain d'un cyclone. 370.000 clients seront ainsi concernés par cette hausse des prix, indique EDF Réunion

Éducation nationale : l'intersyndicale appelle à la grève pour de meileures conditions de travail et contre le manque de postes

L'intersyndicale (FSU, UNSA, FO, SGEN-CFDT, CGTR, SAIPER, SUD) appelle à faire grève et à manifester ce jeudi 1er février 2024 devant le rectorat à Saint-Denis et devant la mairie de Saint-Pierre à partir de 9h. Il s'agit de dénoncer "une dégradation des conditions de travail, un manque de postes, une reconnaissance du métier qui se détériore", ainsi que les propos de la nouvelle ministre de l’Éducation nationale… Organisation de coopération et de développement économiques

Prime d'activité, carburants, gratification des stages… tout ce qui change dès ce jeudi

Plusieurs nouveautés entrent en vigueur à compter de ce jeudi 1er février, notamment la hausse du prix de l’électricité à La Réunion. Le carburant lui aussi connaît une légère hausse. De nombreuses autres mesures entrent en vigueur au 1er février 2024... on vous dit tout

Musique : Le monde tournerait encore", des mots d’ados sur des maux

La rencontre de trois jeunes artistes réunionnais en herbe l’an dernier au Kabardock au Port, lors d’un atelier d’écriture, a débouché sur la sortie d’un single à paraître ce jeudi 1er février dans le cadre des actions de l’association Mon p’tit loup qui œuvre contre les violences sexuelles faites aux enfants

La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour de la pluie sur toute l'île

Matante Rosina ne va pas vous annoncer une bonne nouvelle après ce qu'elle vient de voir dans sa boule de cristyal. Ce jeudi 1er février 2024, même si la plupart des régions de l'île est sous le soleil le matin, le temps va se dégrader dans l'après-midi. De bonnes pluies sont attendues dans les hauteurs et sur le littoral la pluie est également présente mais d'une intensité plus faible.