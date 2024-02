Riz et eau, Mayotte, prudence, agriculture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 2 février 2023 : - Vous recherchez désespérément des bouteilles d'eau et du riz, ils reviennent la semaine prochaine - Mayotte : Gérald Darmanin annonce vouloir durcir le droit du sol et un changement constitutionnel - Ravines en crue, radiers submergés :"il est impossible de se battre contre les éléments" - Agriculture: appel à lever les blocages après de nouvelles annonces d'Attal - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une autre ambiance

Vous recherchez désespérément des bouteilles d'eau et du riz, ils reviennent la semaine prochaine

Où sont passées les bouteilles d'eau plate péi ? Où sont passés nos sachets de riz si sacrés pour un bon cari ? En tout cas… nombreux se le demande. Dans les supermarchés, les stations essences ou encore dans les lieux de restauration, difficile d'en trouver. La faute à Belal pour deux raisons. La première, lors de l'annonce du cyclone, les Réunionnais se sont rués sur les stocks comme l'on fait lors de la saison cyclonique. Deuxième raison, les coupures d'électricité ont mis au ralenti les usines de La Réunion. Mais patience, le retour à la normale est prévu dans les prochaines semaines.

Mayotte : Gérald Darmanin annonce vouloir durcir le droit du sol et un changement constitutionnel

"Il faut changer le droit à Mayotte" a déclaré le ministre de l’Intérieur lors d’un événement consacré aux outre-mer alors que l’île est en proie à d’importantes manifestations depuis une semaine. Une annonce qui intervient alors que l'île est bloquée depuis plus d'une semaine par des habitants protestant contre l'insécurité et l'immigration.

Ravines en crue, radiers submergés :"il est impossible de se battre contre les éléments"

Depuis plusieurs jours, la pluie ne cesse de tomber dans le sud de l'île. L'eau coule à flot, dévale des ravines et submerge les radiers. Les flots déchaînés ont coûté la vie à quatre personnes. Et s'il est vrai que quand on est en mer, on recommande aux personnes emportées par les eaux de ne pas se débattre pour garder des forces, à l'inverse dans les rivières, la force de l'eau – battant tel le tambour d'une machine à laver – ne laisse que peu de chances, voire aucune chance, aux victimes

Agriculture: appel à lever les blocages après de nouvelles annonces d'Attal

Les syndicats majoritaires FNSEA et Jeunes agriculteurs ont appelé jeudi à suspendre les blocages en France mais ont promis de rester vigilants sur l'application de nouvelles mesures annoncées peu auparavant par le Premier ministre Gabriel Attal.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une autre ambiance

Matante Rosina est pratiquement sûre que le temps va changer ce vendredi 2 février 2024. Le vent souffle mais sans amener d'humidité. Pour elle : "nou sa moin toufé". L'air est beaucoup plus sec et le ciel a tendance à se dégager. Quelques petites pluies peuvent apparaitre mais elles sont de faible intensité.