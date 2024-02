Choléra, Cilaos, Chili, mère de famille tuée et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 6 février 2023 : - Cas de choléra aux Comores : Mayotte et Madagascar en vigilance renforcée - Entre coupures et fermetures de route… Cilaos peine à remonter la pente - Incendies au Chili : le bilan grimpe à 122 morts, le pays en deuil - Mère de famille retrouvée morte : son fils mis en examen et écroué - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée avant du changement cet après-midi

Cas de choléra aux Comores : Mayotte et La Réunion en vigilance renforcée

Des foyers de choléra ont été détectés ces dernières semaines dans les pays d'Afrique de l'est et notamment aux Comores. Aucun cas n'est recensé à Mayotte, mais la vigilance contre la maladie a été renforcée par l'ARS. La région de Boeny à Madagascar a décidé de suspendre ses liaisons maritimes et aériennes avec Mayotte et les Comores par crainte d'une contamination. Cette alerte au choléra intervient alors que Mayotte est secoué depuis des semaines par une violente et profonde crise sociétale. À La Réunion, "si le risque épidémique est extrêmement faible, des personnes malades peuvent arriver" indique l'ARS

Entre coupures et fermetures de route… Cilaos peine à remonter la pente

400 virages rien que pour accéder au cirque… Mais encore ce n'est pas que ces quelques virages qui freinent les locaux et touristes de venir. Non, c'est la peur de la route. Peur des éboulis, peur des coupures, peur des fermetures. Des incertitudes qui impactent fortement la vie économique du cirque, déjà morose depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. Si les entreprises peinent à remonter la pente, la Région comme la Chambre de commerce et d'industrie ou la Chambre des métiers promettent de leur venir en aide

Incendies au Chili : le bilan grimpe à 122 morts, le pays en deuil

"Le Chili tout entier pleure Valparaiso" : le Chili observe deux jours de deuil national depuis lundi en mémoire des 122 victimes des incendies dévastateurs dans les régions touristiques du centre et du sud du pays, qui ont également fait des centaines de disparus et laissé des milliers de personnes sans-abri.

Mère de famille retrouvée morte : son fils mis en examen et écroué

Un homme d'une trentaine d'années a été mis en examen et placé en détention provisoire ce lundi soir 5 février 2024 à l'issue de sa présentation au tribunal de Saint-Pierre. Il est soupçonné d'avoir battu sa mère à mort ce samedi

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée avant du changement cet après-midi

Ce mardi 6 février 2024, Matante Rosina voit quelques nuages au-dessus de sa tête dans l'est. En revanche, ailleurs, elle est certaine que le soleil est bien présent le matin. Au fur et à mesure, le temps change et le ciel se couvre un peu partout sur l'île. Quelques averses peuvent même arroser les hauteurs de l'île et éventuellement déborder sur les côtes ouest. Au niveau des températures, elles restent fraîches cette nuit.