Voitures électriques, endométriose, justice, pétrels de Barau et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 7 février 2023 : - Voitures électriques : quand le moindre problème de batterie vide les portemonnaies - Endométriose : les douleurs de règles encore trop banalisées - Tentatives d'assassinat gare de Lyon: le suspect écroué - Éteindre les éclairages pour sauver les jeunes pétrels de Barau - La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour de l'atmosphère chaude et humide

Voitures électriques : quand le moindre problème de batterie vide les portemonnaies

À La Réunion, le marché du véhicule électrique bat à plein régime. Mais pourtant, si notre île n'a rien à envier à l'Hexagone concernant le déploiement de ces véhicules prônant l'écologie, côté service après-vente ce n'est pas le cas. Des batteries renouvelables vendues à prix d'or, des modules au cœur des batteries réparables mais pas n'importe où, des déchets électriques pas exportables… L'électrique - enjeu important pour l'avenir –, s'avère être parfois un fardeau difficile à gérer à La Réunion

Endométriose : les douleurs de règles encore trop banalisées

Douleurs de règles aiguës, infertilité : l'endométriose, une maladie fréquente parmi les affections gynécologiques, touche entre 6 et 10% des femmes en âge de procréer. Elle se caractérise par la présence de tissu similaire à l'endomètre en dehors de l'utérus, entraînant une inflammation pelvienne chronique. Bien que longtemps négligée et souvent minimisée en assimilant les douleurs menstruelles, l'endométriose demeure aujourd'hui largement méconnue

Tentatives d'assassinat gare de Lyon: le suspect écroué

Le Malien de 32 ans qui a blessé plusieurs personnes samedi à la gare de Lyon à Paris a été mis en examen mardi, notamment pour tentatives d'assassinat aggravées et écroué.

Éteindre les éclairages pour sauver les jeunes pétrels de Barau

La période d'envol des jeunes pétrels de Barau approche, le retour des "Nuits sans lumières" aussi. Ce mardi 6 février 2924, la Seor (société d'études ornithologiques de La Réunion) demande ainsi "à tous les gestionnaires d’éclairages publics, privés et sportifs à entreprendre un maximum d’efforts de réduction des éclairages et d’extinctions du jeudi 4 avril au vendredi 3 mai", afin d'éviter l'échouage massif de ces oiseaux endémiques de l'île menacés d'extinction

La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour de l'atmosphère chaude et humide

Ce mercredi 7 février 2024, Matante Rosina ne voit pas de beau temps dans l'est ce matin. en effet, le ciel est bien chargé en nuages et elle sent même quelques gouttes de pluie. Ailleurs, la matinée est relativement ensoleillée. Dans l'après-midi, les nuages se développent dans les hauts et peuvent déborder sur le sud et le sud-ouest de l'île. Le mercure du thermomètre a tendance à grimper et l'atmosphère humide est de retour. Sur le nord, Matante Rosina devra bien tenir sa capeline, le vent souffle en rafales.