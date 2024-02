Accidents mortels, remaniement, culture, Saint-Denis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 9 février 2023 : - Dangers sur la route des vacances : déjà six morts (de trop) en 2024 - Marie Guévenoux nommée ministre déléguée aux Outre-mer - Rentrée du CDNOI : une (dernière) saison au théâtre… - Saint-Denis : le Cœur Vert familial s'embellit - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, du soleil et du vent

Dangers sur la route des vacances : déjà six morts (de trop) en 2024

Le mois de février vient à peine de commencer n'est que déjà les routes de La Réunion ont tué. Tuées deux personnes, deux femmes, toutes deux passagères de véhicules victimes de chocs frontaux. La première – âgée de 80 ans - est décédée le jeudi 4 janvier à Plateau-Caillou (Saint-Paul). La seconde – âgée de plus de 90 ans - est décédée dans un accident à Saint-Pierre ce dimanche. Le troisième décès comptabilisé pour janvier est celui d'un homme de 65 ans dont le véhicule a fait plusieurs tonneaux au Port. Dernier en date, un choc frontal qui a été fatal à un cycliste de 31 ans à Saint-Paul ce mardi 6 février. Aux quatre tués lors d'accidents routiers, s'ajoutent les deux personnes emportées dans leur véhicule lors de l'épisode de fortes pluies dans le sud. Inattention des conducteurs, vigilance "en sommeil"… la période du début d'année est-elle propice aux accidents ? Pour les forces de l'ordre, comme les pilotes, ce n'est pas la "détente" qui est mise en cause, mais comme toujours la vitesse et l'alcool.

Marie Guévenoux nommée ministre déléguée aux Outre-mer

Marie Guévenoux a été nommée ministre déléguée aux Outre-mer sous la tutelle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. L'annonce a été faite ce jeudi soir 8 février 2024. Les noms de l'ensemble des ministres délégués et des Secrétaires d'État ont également été révélés. Ces annonces arrivent un mois après la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, le 9 janvier, et 29 jours après la nomination des ministres de tutelle. A noter qu'au centre d'importantes polémiques, Amélie Oudéa-Castéra a été écartée du ministère de l'Éducation nationale.

Rentrée du CDNOI : une (dernière) saison au théâtre…



Avant les grands travaux de la scène du Grand Marché et une saison mobile dès septembre. L’une des scènes emblématique de l’île entamera en effet une grande phase de rénovation durant 36 mois. D’ici là, cap sur 6 mois d’une belle programmation qui va déménager dans tous les sens du terme

Saint-Denis : le Cœur Vert familial s'embellit

La mairie de Saint-Denis poursuit sa transition au pour faire du chef-lieu une ville plus verte. Ce jeudi 8 février 2024, c'est au Cœur Vert familial (Trinité) que des arbres vont trouver demeure. Des végétaux plantés dans le cadre du projet "une naissance, un arbre". Pour 2024, la ville a pour objectif de donner naissance à 2.000 végétaux sur l'ensemble de la commune, en plus de 6.000 espèces plantées depuis le début du projet.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie, du soleil et du vent

Comme ces derniers jours, Matante Rosina entend la pluie sur la tôle ce vendredi 9 février 2024. Pour elle, le temps est humide dans l'est le matin. Cette humidité va s'installer dans l'intérieur de l'ile. Ailleurs, les éclaircies dominent et le vent également qui souffle en rafales jusqu'à 70 km/h. Si vous avez pu souffler un peu ces derniers jours, les températures repartent à la hausse aujourd'hui.