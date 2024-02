Marie Guévenoux nommée ministre déléguée aux Outre-mer 

Marie Guévenoux a été nommée ministre déléguée aux Outre-mer sous la tutelle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. L'annonce a été faite ce jeudi soir 8 février 2024. Les noms de l'ensemble des ministres délégués et des Secrétaires d'État ont également été révélés. Ces annonces arrivent un mois après la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, le 9 janvier, et 29 jours après la nomination des ministres de tutelle. A noter qu'au centre d'importantes polémiques, Amélie Oudéa-Castéra a été écartée du ministère de l'Éducation nationale (photo : AFP)

Marie Guévenoux, députée Renaissance de l'Essonne succède à Philippe Vigier qui a occupé le fauteuil de ministre délégué des outre-mer du 20 juillet 2023 au 8 janvier 2024, date de la démission de l'ex Premiière ministre, Elisabeth Borne.

En six mois d'exerice l'ex ministre délégué sortant n'a pas vraiment eu le temps d'imprimer sa marque dans les dossiers des outre-mers.

A noter que selon un article titré "Philippe Vigier, ancien ministre devenu squatteur aux frais de la République" et publié le mardi soir 30 janvier, Médipart affirmait que l'ancien membre du gouvernement "(...) continue de bénéficier d’un logement de fonction et d’une voiture avec chauffeur".

Lee site d'information en ligne ajoutait que l'ex-ministre "organise également des "dîners privés" au sein du ministère"

Philippe Vigier avait succèdé à Jean-François Carenco souvent au centre des critiques en raison de ses déclarations controversées.

• Amélie Oudéa-Castéra écartée du ministère de l'Education nationale

Après l'avoir longtemps soutenue, Emmanuel Macron s'est donc résolu à écarter Amélie Oudéa-Castéra du ministère de l'Education nationale.

"Le seul critère qui compte, c'est la capacité à agir et faire avancer les choses", avait glissé à l'AFP un conseiller de l'exécutif, alors que "AOC" est empêtrée dans les polémiques nées de ses critiques contre l'école publique pour justifier la scolarisation de ses enfants dans le privé.

Amélie Oudéa-Castéra reste toutefois ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques.

• Nicole Belloubet lui succède

Pour lui succéder, c'est Nicole Belloubet, Garde des Sceaux de 2017 à 2020, durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a été retenue.

Outre son expérience gouvernementale, Mme Belloubet, âgée de 68 ans et issue du PS, fut notamment rectrice des académies de Limoges et Toulouse, entre 1997 et 2005, avant de démissionner en dénonçant les suppressions de postes d'alors.

• Olivia Grégoire nommée ministre déléguée en charge des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation

Auparavant elle était ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme,

• Guillaume Kasbarian nommé ministre du Logement



• Sabrina Agresti Roubache nommée ministre déléguée à la Ville, à la Citoyenneté et à l’Intégration

• Fadila Khattabi nommée ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées

​• Frédéric Valletoux nommé ministre délégué chargé de la Santé

​• ​Sarah El Haïry nommée ministre déléguée en charge de l’Enfance et de la Famille

​• Hervé Berville devient ministre délégué à la Mer et la Biodiversité

​• Patrice Vergriete devient ministre délégué aux Transports

www.imazpress.com avec l'AFP / redac@ipreunion.com