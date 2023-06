Sakifo, fête des mères, insolite, Arctique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 4 juin 2023 : - Sakifo : ambiance survoltée samedi, risofé et plein de musique garanti dimanche - Fête des mères : une journée de cadeaux face à un quotidien d'inégalités - Dark Vador condamné, de la grêle à Tana, une course sur l'autoroute entre un cow-boy et une vache - Le réchauffement de l'Arctique menace de jeter un froid sur les rencards des écureuils - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie ici, du soleil ailleurs

Sakifo : ambiance survoltée samedi, risofé et plein de musique garanti dimanche

Le Sakifo attaque sa troisième et dernière journée ce dimanche 4 juin 2023 à Saint-Pierre. Comme tous les ans tout commence dès le matin avec le traditionnel risofé concocté par Dominique Barret. Louise Attaque, Ibrahim Maalouf, Turkana, Ousanousava, So watts, Simagavol notamment enflammeront ensuite et tout au long de cette dernière soirée les scènes de la Ravine Blanche. C'est ce qu'ont fait samedi soir Tikok Vellaye, Kaf Malbar ou encore Juliette Armanet... Toutes les preuves en images (Photo www.imazpress.com)

Fête des mères : une journée de cadeaux face à un quotidien d'inégalités

Ce dimanche 4 juin 2023 est l'occasion de célébrer toutes les mamans en France. Une date symbolique qui rime – malheureusement – souvent avec pubs sexistes, promos sur les aspirateurs et une effusion de rose à tout va. Les vraies problématiques rencontrées par les mères de famille, elles, ne sont que rarement abordées, bien qu'on note – enfin - une évolution ces dernières années en la matière.



Dark Vador condamné, de la grêle à Tana, une course sur l'autoroute entre un cow-boy et une vache

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 29 mai au vendredi 2 juin le voici : Dark Vador, sombre méchant culte de la saga "Star Wars", a comparu dimanche devant la cour d'appel de Valparaiso dans un procès fictif organisé à l'occasion de la Journée du patrimoine du pays. De la grêle est tombée sur certains quartiers de Tananarive. L’épisode a surpris les habitants qui pensaient la saison des orages terminée. Non ce n'est pas le tournage d'un western mais bien un cow-boy qui galope pour attraper une vache.



Le réchauffement de l'Arctique menace de jeter un froid sur les rencards des écureuils

Lorsque l'hiver s'installe, les écureuils de l'Arctique creusent profondément dans le sol pour commencer leurs huit mois d'hibernation, avant de réapparaître à la surface au printemps, affamés et impatients de se reproduire.



La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie ici, du soleil ailleurs

Matante Rosina est en meilleure forme ce dimanche 4 juin 2023. Elle décide de se lever de bonne heure pour faire une petite marche. Elle enfile malgré tout son imperméable à cause de la pluie fine dans l'est. En regardant au loin (oui Matante Rosina a une vue exceptionnelle malgré son grand âge) , elle se rend compte que le soleil est du côté de l'ouest mais aussi dans les cirques. Et côté température, et bien Matante a bien chaud sous son imperméable !