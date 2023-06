De la pluie ici, du soleil ailleurs

Matante Rosina est en meilleure forme ce dimanche 4 juin 2023. Elle décide de se lever de bonne heure pour faire une petite marche. Elle enfile malgré tout son imperméable à cause de la pluie fine dans l'est. En regardant au loin (oui Matante Rosina a une vue exceptionnelle malgré son grand âge) , elle se rend compte que le soleil est du côté de l'ouest mais aussi dans les cirques. Et côté température, et bien Matante a bien chaud sous son imperméable ! (photo rb/www.imazpress.com)