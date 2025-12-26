Saint-Paul : Nouvel An Gadiamb sur les plages, gendarmerie et municipalité se préparent

Ce mercredi 31 décembre 2025, les plages de Saint-Paul, seront comme chaque année, un haut lieu des festivités du réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors que plus de 20.000 personnes sont attendues, la ville de Saint-Paul s'organise et anticipe : sécurité, enjeux sanitaires, respect de l'environnement, et circulation sont des sujets maîtrisés. Un objectif : permettre aux familles, et aux enfants de profiter sereinement des plages. La municipalité ainsi que les forces de l'ordre accompagnent les Réunionnais pour un Nouvel An Gadiamb. (Photo : sly/www.imazpress.com)