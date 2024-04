Nouvelle taxe, changements, classico, Irak et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 1er avril 2024 : - PMU, Loto… l'État va taxer les parieurs de La Réunion pour combler le déficit - Du nouveau sur les routes, hausse des prestations sociales... tout ce qui change en avril - Ligue 1: même à 10, le Paris SG domine l'OM - Dans un Irak asséché, l'irrigation moderne pour sauver l'agriculture - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pas de pluie mais un manteau blanc

PMU, Loto… l'État va taxer les parieurs de La Réunion pour combler le déficit

C'est bien connu, à La Réunion, la population aime parier gros. Parmi ces parieurs beaucoupcont gagné de belles sommes voire de très belles sommes, au PMU ou au Loto. Selon une sondage paru cette semaine – menée sur un panel représentatif de la population de toute la France, d'après la méthode des quotas –, les Réunionnais sont les Français qui gagnent le plus. Mais voilà… ceux qui gagnent, risquent de devoir gros à l'État dans les prochains jours. Le gouvernement va le taxer afin de combler le déficit budgétaire

Du nouveau sur les routes, hausse des prestations sociales... tout ce qui change en avril

Carburants, contrôle technique pour les deux-roues… au 1er avril, certains risquent de ne pas être contents. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Vous devrez également dire au revoir à la fameuse vignette verte qu'on oublie parfois de changer sur notre véhicule. D'autres à l'inverse le seront plus et verront leurs prestations sociales revalorisées. Les lycéens quant à eux devront confirmer leurs vœux sur Parcoursup. Voici un panel de tout ce qui change au 1er avril 2024

Ligue 1: même à 10, le Paris SG domine l'OM

Paris trop fort pour l'OM: en dépit de l'expulsion rapide de Lucas Beraldo et de la très discrète prestation de Kylian Mbappé, le PSG s'est imposé 2-0 dimanche au Stade Vélodrome face à Marseille, valeureux malgré les blessures mais trop maladroit.

Dans un Irak asséché, l'irrigation moderne pour sauver l'agriculture

Dans un Irak ravagé par la sécheresse, Mohamed Sami était à deux doigts d'abandonner les champs hérités de son grand-père. Mais en adoptant un système d'irrigation moderne qui permet d'économiser une eau précieuse, il a dopé sa production de blé.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pas de pluie mais un manteau blanc

Ce lundi 1er avril 2024, Matante Rosina a une nouvelle très insolite à vous annoncer. L'hiver est finalement arrivée plus vite que prévu. Quand elle ouvre sa fenêtre en direction du piton des neiges, elle voit son sommet tout blanc ! il a neigé sur le plus haut sommet de l'île. Elle va vite chausser ses skis et emmène quand même sa luge pour dévaler le long des pentes. Elle vous souhaite un bon lundi de Pâques et pour elle aujourd'hui ce sera un bon carry poisson.