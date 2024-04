Rugby, Mélenchon, vol à main armé, rétro, et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 6 avril 2024 : - Rugby : la quête du Graal pour cinq pensionnaires du Pôle outre-mer - Européennes : Younous Omarjee et Jean-Luc Mélenchon en meeting à Saint-Gilles - Vol à main armé dans une station-service : ouverture d'une information judiciaire - 1er avril, Cilaos, presse écrite, médias et Alice Lemoigne - La pa Météo France i di, sé zot i di - Enfin du soleil le week-end

Rugby : la quête du Graal pour cinq pensionnaires du Pôle outre-mer

Le rugby réunionnais forme ses meilleurs espoirs au sein du pôle outremer de l’Océan Indien. Du 15 au 18 avril 2024, cinq pensionnaires de cette structure régionale d’accès au haut niveau passeront des tests à Revel, en Haute-Garonne, pour entrer dans un pôle espoirs hexagonal. A 14 ans, ils seront scrutés par les recruteurs de Toulouse, Montpellier, Béziers et Perpignan pour savoir si oui ou non ils peuvent continuer à caresser le rêve d’une carrière pro.

Européennes : Younous Omarjee et Jean-Luc Mélenchon en meeting à Saint-Gilles

La campagne pour les élections européennes continue de battre son plein chez l'Union populaire de la France Insoumise. Younous Omarjee, candidat à sa réélection au Parlement européen et deuxième sur la liste de Manon Aubry, sera en meeting à Saint-Gilles ce samedi 6 avril 2024 en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de la présidente de Région Huguette Bello. Le rendez-vous est donné à 14h au Jardin d'Eden.

Vol à main armé dans une station-service : ouverture d'une information judiciaire

Ce samedi 6 avril 2024, une information judiciaire, pour infraction criminelle de vol à main armée et réquisitions de placement en détention d’un des individus ayant participé au braquage va être ouverte à partir de 10h au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, a indiqué le parquet de Saint-Pierre. Vers 11h, un débat public se déroulera pour décider le placement en détention

1er avril, Cilaos, presse écrite, médias et Alice Lemoigne

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er avril au vendredi 5 avril 2024

• Lundi 1er avril - PMU, Loto… l'État va taxer les parieurs de La Réunion pour combler le déficit

• Mardi 2 avril - Cilaos : un lac émeraude qui peut s'avérer dangereux

• Mercredi 3 avril - L'avenir du Quotidien et du JIR se joue au tribunal

• Jeudi 4 avril - Presse écrite : le Quotidien ouvre une nouvelle page, le Journal de l'Île dans l'incertitude

• Vendredi 5 avril - Surf : Alice Lemoigne dans les starting-blocks au Salvador

La pa Météo France i di, sé zot i di - Enfin du soleil le week-end

Matante Rosina va enfin pouvoir faire son pique-nique qui a été annulé plusieurs fois à cause du mauvais temps. Ce samedi 6 avril 2024, elle prévoit du beau temps sur toute l'île après quelques toutes petites farines matinales dans le nord et le nord-est. Dans les hauts, il est possible qu'il y ait des petites averses dans l'après-midi. La journée va être relativement sèche rassure-t-elle.