1er avril, Cilaos, presse écrite, médias et Alice Lemoigne

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er avril au vendredi 5 avril 2024 • Lundi 1er avril - PMU, Loto… l'État va taxer les parieurs de La Réunion pour combler le déficit • Mardi 2 avril - Cilaos : un lac émeraude qui peut s'avérer dangereux • Mercredi 3 avril - L'avenir du Quotidien et du JIR se joue au tribunal • Jeudi 4 avril - Presse écrite : le Quotidien ouvre une nouvelle page, le Journal de l'Île dans l'incertitude • Vendredi 5 avril - Surf : Alice Lemoigne dans les starting-blocks au Salvador (Photo : wwww.imazpress.com)

C'est bien connu, à La Réunion, la population aime parier gros. Parmi ces parieurs beaucoupcont gagné de belles sommes voire de très belles sommes, au PMU ou au Loto. Selon une sondage paru cette semaine – menée sur un panel représentatif de la population de toute la France, d'après la méthode des quotas –, les Réunionnais sont les Français qui gagnent le plus. Mais voilà… ceux qui gagnent, risquent de devoir gros à l'État dans les prochains jours. Le gouvernement va le taxer afin de combler le déficit budgétaire.

Depuis le passage de Belal en janvier 2024, un magnifique lac émeraude est apparu à Bras-Rouge à Cilaos. Long d'environ 400 mètres et large de 15 mètres, il offre un spectacle impressionnant, mais aussi dangereux. Le risque d'éboulis est bien présent, et la crainte que le barrage lâche existe toujours malgré le faible écoulement de l'eau.

C'est ce mercredi 3 avril 2024 que se joue l'avenir de la presse écrite à La Réunion. D'un côté, la décision finale pour la reprise du Quotidien. De l'autre, le JIR qui est arrivé au bout des trois mois de son placement en redressement judiciaire, et qui découvrira ce mercredi la décision du tribunal de commerce concernant son futur. Des dizaines d'emploi sont en jeu, bien que l'on sache d'ores et déjà que nombre de journalistes et autres salariés vont se retrouver sur le carreau.

Ce mercredi 3 avril 2024, deux médias de la presse écrite locale jouaient leur avenir. Après avoir campé jour et nuit devant le tribunal de Champ-Fleuri ou après des heures à faire les allers-retours dans le hall du palais de justice, journalistes, secrétaire de rédaction ou encore photographes ont été fixés ou presque… Si Le Quotidien – dont le dernier journal de l'ère Chane-Ki-Chune paraît ce jeudi, avant d'être réorganisé par la société Média Capital Réunion, les salariés du Journal de l'Île restent eux dans l'attente de la décision du tribunal de commerce qui rendra sa décision cet après-midi.

Alice Lemoigne a quitté La Réunion ce samedi 30 mars 2024 pour prendre la direction de l’hexagone. Après une ultime préparation en France, elle prendra la direction du Salvador, où se dérouleront les championnats du monde ISA de longboard du jeudi 18 au jeudi 25 avril. Des Mondiaux d’où la Saint-Gilloise espère ramener un troisième titre en individuels après ceux de 2019 et 2023.