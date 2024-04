Pollution lumineuse, Macron, insolite, broderie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 7 avril 2024 : - Eteindre les lumières pour que les pétrels volent et vivent - Macron lance les célébrations du 80e anniversaire de la Libération - Un télésiège fou, un bébé dans le métro, un mandat d'arrêt pour des livres et abandonnés sur une île - Aux Emirats, des femmes perpétuent l'art de la broderie traditionnelle - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et un peu de fraicheur

Eteindre les lumières pour que les pétrels volent et vivent

Depuis ce jeudi 4 février, ont débuté les "Jours de la nuit" à La Réunion. Une opération du Parc national et de la Société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR) pour permettre l'envol des jeunes pétrels. Jusqu'au vendredi 3 mai, des opérations d'extinction des éclairages publics et privés ont lieu sur presque la totalité de l'île. Si la majorité des collectivités joue le jeu, d'autres ne respectent pas la loi. Pour ce faire, la SEOR invite les Réunionnais à davantage de mobilisation.

Macron lance les célébrations du 80e anniversaire de la Libération



Après la panthéonisation de Missak Manouchian, l'hommage aux maquisards et aux enfants d'Izieu: Emmanuel Macron entame dimanche le "parcours de mémoire" autour du 80e anniversaire de la Libération, qui culminera en juin avec le Débarquement de Normandie.

Un télésiège fou, un bébé dans le métro, un mandat d'arrêt pour des livres et abandonnés sur une île

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 1er avril au vendredi 5 avril le voici : À la station de ski de Breuil-Cervinia en Italie des rafales de vent ont fortement remué le télésiège et ses derniers passagers. Un heureux événement dans le métro parisien a eu lieu ce dimanche 31 mars. Une mère de famille visée par un mandat d’arrêt. Son crime? Ne pas avoir rendu à temps des livres pour enfants à la bibliothèque municipale. Des passagers d’une croisière essaient depuis des jours de remonter à bord de leur bateau, après avoir manqué son départ.

Aux Emirats, des femmes perpétuent l'art de la broderie traditionnelle

Loin des gratte-ciels scintillants de Dubaï, Mariam al-Kalbani initie une jeune émiratie à l'art du talli, un savoir-faire de broderie traditionnelle inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, et menacé de disparition dans le pays du Golfe.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps et un peu de fraicheur

Pour Matante Rosina, ce dimanche 7 avril 2024 va être bien agréable. Du ciel bleu et de la fraicheur. Au lever du jour, quelques nuages pointent le bout de leur nez mais ils vont vite disparaitre. C'est un beau dimanche pour profiter des plages de l'île.