Eteindre les lumières pour que les pétrels volent et vivent

Depuis ce jeudi 4 février, ont débuté les "Jours de la nuit" à La Réunion. Une opération du Parc national et de la Société d'études ornithologiques de La Réunion (SEOR) pour permettre l'envol des jeunes pétrels. Jusqu'au vendredi 3 mai, des opérations d'extinction des éclairages publics et privés ont lieu sur presque la totalité de l'île. Si la majorité des collectivités joue le jeu, d'autres ne respectent pas la loi. Pour ce faire, la SEOR invite les Réunionnais à davantage de mobilisation.

Les extinctions volontaires des collectivités induisent de fait moins d'échouages. "Mais si les communes ne jouent pas le jeu on pourrait voir tripler les chiffres."

À La Réunion, "il n'y a pas de mauvais élèves", souligne Julie Tourmetz, responsable de la Seor. "Tout le monde agit à sa façon et nous on essaye de les accompagner au maximum."

Les communes davantage concernées par les risques d'échouages de pétrels sont Cilaos "puisque la colonie se situe en périphérie de ce territoire", explique Julie Tourmetz. "Après il y a les grands couloirs d'envol notamment à Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Denis, sur la Rivière des Galets et Saint-Paul."

Le littoral situé sur le front de mer a également un impact sur ces jeunes pétrels désorientés. "Une fois qu'ils arrivent en mer ils ne vont pas loin et restent proches des côtes. C'est pour cela qu'ils peuvent être attirés par les éclairages du littoral."

Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement les collectivités qui doivent agir. Tout un chacun a son rôle à jouer pour aider les pétrels. "Toutes les lumières, même celles des vérandas ou un projecteur orienté vers le ciel peuvent avoir un impact", rappelle la responsable de la Seor.

- Un site pour dénoncer ceux qui n'éteignent pas leurs lumières -

Face à ceux qui ne jouent pas le jeu et n'éteignent pas leur lumière, "notamment les grandes enseignes, les panneaux publicitaires qui restent allumés, les devantures des magasins…", nous avons depuis le début de l'année une juriste qui essaye de faire appliquer la loi.

Pour limiter la pollution lumineuse et ses impacts sur la biodiversité, l’extinction des lumières des enseignes et des panneaux publicitaires entre 1h et 6h du matin est obligatoire selon le décret 2022-1294, applicable dès le 1er juin 2023. "Or à La Réunion ce n'est pas fait", déplore la Seor.

"Pour le moment on envoie des lettres de mise en demeure, mais si cela ne bouge pas on ira plus loin avec des sanctions possibles", informe Julie Tourmetz.

Les Réunionnais sont d'ailleurs invités à signaler à la Seor tout contrevenant via le site Pollum.re. Un site lancé il y a moins d'un an par la Société d'études ornithologique de La Réunion, dédié à la pollution lumineuse et aux échouages des pétrels.

"Sur ce site les gens signalent, après notre juriste procède à des vérifications et c'est là qu'elle envoie un courrier aux communes concernées puisque c'est à eux de faire régir la loi."

Le non-respect de cet arrêté peut désormais être sanctionné par une contravention de 5ème classe et faire l’objet d’une mise en demeure et d’une astreinte journalière.

C'est d'ailleurs en ce sens que la Seor et plusieurs associations environnementales ont fait la demande à la préfecture pour que soit pris un arrêté préfectoral visant l'extinction des lumières à partir de 19h30 au plus tard, entre le 1er et le 30 avril, de tous les éclairages sportifs (stades, boulodromes, terrains de tennis, de volley, etc.) et des éclairages non conformes à l’arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses.

- Deux pics d'envols prévus les 8 et 20 avril -

Cette année, "devrait être on l'espère une petite année", indique Julie Tourmetz, responsable du centre de soins de la SEOR. "Les phases lunaires coïncident avec les pics d'envol toutefois il ne faut pas que la météo soit contre nous", dit-elle.

Deux pics d'envol prévu l'un le 8 avril avec la Lune noire et l'autre le 20 lors de la pleine Lune.

"Une pleine Lune qui permet de moins désorienter les oiseaux mais s'il y a de la pluie ou du brouillard, cela peut augmenter les échouages."

Depuis le début de l'année, deux pétrels de Barau se sont déjà échoués. Le premier à Cilaos et le second sur le littoral du Port.

En 2023, 1.035 jeunes pétrels de Barau ont été pris en charge la Seor. 91% d'entre eux ont pu être sauvés et relâchés. "D'où l'importance pour les Réunionnais comme (et surtout) pour les collectivités, d'accentuer les actions en faveur de la préservation de ces oiseaux endémiques de l'île" avait alors commenté la société ornithologique.

De plus la prudence est de mise pour les automobilistes, cyclistes, deux-roues et piétons sur ces routes plongées dans le noir.

À La Réunion, la colonie de pétrels est estimée entre 15.000 et 20.000 spécimens. Des oiseaux qui ne donnent naissance qu'à un seul petit par an.

- Les collectivités vont éteindre leurs lumières -

Le programme "Les Jours de la Nuit" porté par le Parc national de La Réunion depuis 2020, vise alors à améliorer, préserver et valoriser nos environnements nocturnes par le biais d’un travail de connaissance des environnements nocturnes de l’île qui permet d’informer et d’encourager l’action du tout public, toute l’année.

CINOR - Extinction du sentier littoral nord

CIVIS - Limitation des éclairages sur les sites gérés par la CIVIS de Petite-Ile, Saint-Pierre et l’Etang-Salé, et extinctions des sites sportifs Extinctions totales de la ZI Les Sables et du site de Grande-Anse en semaine.

Territoire de l’Ouest - Extinction des éclairages des zones d’activités de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et extinction des sites sportifs littoraux sur les tronçons de SaintPaul et de Saint-Leu

Saint-Denis - Extinction des principales rues en centre-ville, du Cœur vert familial, du sentier de la ravine Patate à Durand et du Sentier littoral nord en intégralité

L'Entre-Deux - Fidèle à son plan d’actions en faveur des pétrels, notamment de Bourbon (Pétrel noir), chaque année, la commune procède à l’extinction de son éclairage public.

Les Avirons - Extinction au niveau des secteurs sensibles du lycée et du quartier le Ruisseau et extinction des sites sportifs.

Le Port - Extinction totale des principaux axes routiers, des parcs publics et sites sportifs

La Possession - Extinction totale d’environ 50 rues et de sites sportifs

Trois-Bassins - Extinctions sur les secteurs Bois de Nèfles, Littoral, Piveteau, Centre-ville, Montvert, Grande Ravine et extinction de sites sportifs

L’Etang-Salé Extinction totale de l’éclairage urbain

Le Tampon - Extinction de 167 points lumineux secteur sensible Bras de Pontho et baisse d’intensité lumineuse sur l’ensemble de la commune, ce jusqu’à 90% sur les axes secondaires

Petite Ile - Extinction totale des éclairages publics et des sites sportifs

Saint-Louis - Extinction totale les 13, 17 et 20 avril - Extinction des éclairages routiers sur les secteurs correspondant aux couloirs d’envol des jeunes Pétrels et extinction des sites sportifs.

Saint-Paul - Extinction en soirée entre le pont de l’Étang et la Grotte du Peuplement, et entre Boucan Canot et l’entrée de la Saline-les-Bains, Extinction de sites sportifs.

Saint-Pierre - Extinction des éclairages routiers à Pierrefonds, Bois d’Olives Ravine des Cabris, et des sites sportifs

Sainte-Suzanne - Extinction d’éclairages sur l’ensemble de la commune

La Plaine des Palmistes - Efforts d'optimisation de l’éclairage toute l'année

Kélonia : Extinction du site et des parkings toute l'année

La zone Ecoparc du Port : les industriels sont engagés depuis 2023 dans un travail ambitieux d’optimisation de leurs éclairages toute l’année, accompagné dans le cadre des Jours de la Nuit.

Aéroport Roland Garros - Extinctions des bâtiments de la concession aéroportuaire

Les Grands Centres -Extinction des éclairages des parkings des centres à 22 h 00 au plus tard

Le Palm Hôtel - Extinctions des piscines et animation autour du ciel étoilé

- Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ? -

Si vous trouvez un oiseau échoué, contactez rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur de l'association.

"Nous vous rappellerons rapidement. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles structures relais) opérationnel sur toute l’île", informe la Seor.

En attendant la prise en charge par l'association : mettez l'oiseau dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

