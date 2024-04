Télésiège fou, bébé dans le métro, mandat d'arrêt pour des livres et passagers abandonnés sur une île

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 1er avril au vendredi 5 avril le voici : À la station de ski de Breuil-Cervinia en Italie des rafales de vent ont fortement remué le télésiège et ses derniers passagers. Un heureux événement dans le métro parisien a eu lieu ce dimanche 31 mars. Une mère de famille visée par un mandat d’arrêt. Son crime? Ne pas avoir rendu à temps des livres pour enfants à la bibliothèque municipale. Des passagers d’une croisière essaient depuis des jours de remonter à bord de leur bateau, après avoir manqué son départ (Photo : www.imazpress.com)

- Un télésiège secoué par des vents violents en Italie

À la station de ski de Breuil-Cervinia en Italie des rafales atteignant les 110 km/h ont été mesurées ce jeudi 28 mars 2024. De quoi fortement remuer le télésiège et ses derniers passagers. Heureusement, même si des skieurs étaient présents, aucun blessé n’est à déplorer.

Sur la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, notamment par le compte "Météo Vallée d’Aoste", on aperçoit les télésièges s’agiter violemment de gauche à droite.

L’agence météo de la Vallée d’Aoste ajoute que, selon ses données, "le vent est passé en très peu de temps de 20-30 km/h à 110 km/".

Dans un communiqué, la station précise que "l’installation était déjà fermée au public en raison de la dégradation soudaine des conditions et que les derniers passagers se dirigeaient vers la station en amont".

"Lors de la phase de déchargement de la ligne, qui a eu lieu en toute sécurité et selon les procédures, on a enregistré une nouvelle augmentation du vent", peut-on lire.

L’intervention rapide des employés a permis de réduire les risques. La station rassure ceux qui s’inquiètent : "Toutes les personnes à bord sont arrivées à destination sans conséquences".

Le compte météo de la Vallée d'Aoste, à l'origine de la diffusion des images, a publié un nouveau message ce vendredi 29 mars sur Instagram, rappelant à chacun de consulter les prévisions météo avant de s'aventurer en montagne : "La vidéo du blizzard à Cervinia a fait le tour des médias sociaux, mais il est également important de sélectionner le message à faire passer avec ce type de contenu. Nous pensons qu'il est important d'aborder les situations de mauvais temps avec prudence et de ne pas s'aventurer en altitude en se disant 'peut-être que les prévisions vont changer'. Ce n'est pas le cas, on peut arriver préparé et éviter des situations dangereuses".

- Paris : une femme a accouché à bord d’une rame de la ligne 5 du métro

Ce dimanche 31 mars 2024, le trafic de la ligne 5 a été interrompu pendant près d’une heure. Une interruption nécessaire et pour la bonne cause. En fin de matinée, une femme âgée d’une trentaine d’années a accouché dans une rame du métro parisien. D’après les pompiers, cités par le Parisien, la nouvelle maman a donné naissance à un bébé au niveau de la station Gare du Nord. Elle et son enfant ont ensuite été transportés par les secours, et se portent bien.

Les faits, qui se sont déroulés au niveau de la Gare du Nord (Xe arrondissement de Paris), ont entraîné l’interruption du trafic entre 10h50 et 11h50 environ, entre les stations République et Jaurès en direction de Bobigny, pour permettre l’intervention des secours.

Si le lieu est complètement insolite, il n’est pas si surprenant que ça affirment les pompiers. "Ce sont des interventions que nous réalisons plusieurs fois par an, que ce soit dans le métro, dans le RER ou sur la voie publique", indiquent à nos confrères les secours.

L’histoire ne dit pas en revanche si le bébé se verra offrir par la RATP un abonnement à vie ou un autre geste commercial.

En mars 2024, une mère de famille américaine a appris qu’elle était visée par un mandat d’arrêt. Son crime? Ne pas avoir rendu à temps des livres pour enfants à la bibliothèque municipale. D’après NBC News, elle aurait appris la nouvelle en allant renouveler son permis de conduire. Elle a écopé d’une amende de 570 dollars pour des livres qu’elle assure avoir restitués. "Je n'y croyais vraiment pas".

Cette mère au foyer, qui fait l'école à domicile pour ses cinq enfants, avait emprunté en mars 2023 des livres pour ses leçons. Kaylee n'a pas pu rapporter à temps les bouquins puisqu'elle a, un temps, été hospitalisée en raison de complications pendant une nouvelle grossesse. C’est donc son mari qui a déposé les livres avec quelques semaines de retard.

La bibliothèque aurait envoyé une première lettre à l’Américaine, lui demandant 1 dollar de dédommagement, puis une deuxième lui réclamant une amende de 2 dollars. Des courriers qu’elle déclare n’avoir jamais reçus, car elle avait changé d’adresse.

C’est en allant renouveler son permis qu’elle a appris l’existence du mandat pour une contravention de 570 dollars (525 euros), une somme qu’elle assure ne pas pouvoir payer.

"Je n'y croyais pas. J'ai cru être dans Punked (une émission de caméra cachée, NDLR)". Plutôt qu'une sanction financière ou judiciaire, elle plaide pour une sentence plus douce, "comme venir faire la lecture aux enfants".

- La croisière ne s'amuse plus : huit passagers abandonnés sur une île au large de l’Afrique

Huit passagers d’une croisière essaient depuis des jours de remonter à bord de leur bateau, après avoir manqué son départ le 27 mars suite à une excursion prolongée sur la petite île de São Tomé-et-Principe. Le 28 février dernier, les milliers de passagers de ce paquebot de la compagnie Norwegian Dawn avaient débarqué à La Réunion au Grand Port maritime pour une escale.

"Nous sommes bloqués ici", déplorent ces passagers abandonnés qui tentent désespérément de reprendre leur croisière.

Leur visite de l’île située au large de la côte ouest du continent africain a duré plus longtemps que prévu et, à leur retour, le capitaine du navire – qui était encore dans le port – a refusé de les laisser remonter à bord.

"Huit invités qui se trouvaient sur l’île seuls ou avec une visite privée ont raté la dernière offre de retour au navire, n’ayant donc pas respecté l’heure à bord de 15 heures, heure locale", indique dans un communiqué la compagnie qui les tient pour responsables de leur situation…

"Bien qu’il s’agisse d’une situation très malheureuse, les invités ont la responsabilité de s’assurer qu’ils reviennent au navire à l’heure publiée, qui est largement communiquée via l’interphone du navire, dans les communications quotidiennes et affichée juste avant de quitter le navire", précise la compagnie Norwegian Cruise Line.

La compagnie maritime a remis les passeports des huit passagers à des agents portuaires locaux afin qu’ils puissent se rendre par leurs propres moyens à la prochaine escale du navire, afin de remonter à bord.

Norwegian Cruise Line assure coopérer avec les autorités locales et communique avec les voyageurs pour s’assurer qu’ils puissent rejoindre le bateau rapidement. Mais tous les déplacements es passagers abandonnés sont à leur charge.

