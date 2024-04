Trou d'Eau, Bas de la Rivière, Camille Waro, congrès et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 9 avril 2024 : - Trou d'Eau : le saviez-vous, cette plage très prisée… est privée - Saint-Denis : la SIDR veut récupérer le terrain où se trouve un lieu cultuel musulman - Camille Waro à la conquête des grandes scènes hexagonales - Saint-Denis : l’association nationale des conseils d'enfants et de jeunes en congrès - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du beau temps dans les bas

Trou d'Eau : le saviez-vous, cette plage très prisée… est privée

Située sur le littoral Ouest de La Réunion, la plage de Trou d'Eau se situe dans le prolongement de la Saline. Plage de sable blanc, lagon turquoise protégé par la barrière de corail… si elle offre un cadre parfait pour se reposer ou pique-nique en famille, saviez-vous que cette plage appartient à un particulier et pas à la commune saint-Pauloise? C'est la seule plage privée à La Réunion et en Outre-mer. Une plage dont l'histoire et le combat judiciaire autour d'elle sont dignes d'une télénovela mexicaine.

Saint-Denis : la SIDR veut récupérer le terrain où se trouve un lieu cultuel musulman

À Saint-Denis, dans le Bas de la Rivière, l'association cultuelle de la mosquée Noor anla Noor se bat pour conserver son lieu de culte. Sur sa devanture, des banderoles avec inscrit : "Sov nout moské". Sauf que voilà, ce terrain où se trouve actuellement ce bâtiment appartient à la SIDR (Société immobilière du département de La Réunion). Un terrain que l'association – après décision de justice – devra quitter au plus tard le 30 avril 2024.

Camille Waro à la conquête des grandes scènes hexagonales

À tout juste 20 ans, Camille Waro, jeune pépite montante, affole les réseaux sociaux depuis quelque temps, notamment grâce à la reprise de la version créole d’Hallelujah que l’on doit à Kanasel. Si elle ne s’est pas encore produite sur les scènes locales, elle s’apprête néanmoins à sauter la mer à l’occasion de la tournée Cov-Tour 2024, prévue en août prochain dans le sud de la France

Saint-Denis : l’association nationale des conseils d'enfants et de jeunes en congrès

La Réunion accueillera pour la première fois le congrès Océan Indien de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes (Anacej), du 9 avril au 13 avril 2024. En partenariat avec les villes de Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Paul et le Département de La Réunion, c'est l'occasion pour les jeunes représentants de l'Anacej de l'Océan Indien et de l'Hexagone, et les jeunes réunionnais.es de se rencontrer et d'échanger autour de différentes thématiques sociétales majeures

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du beau temps dans les bas

Ce mardi 9 avril 2024, Matante Rosina profite du beau temps pour rattraper ses machines en retard. Pour elle, le beau temps concerne la majeure partie de l'île. En revanche, dans le sud, il est possible qu'il y ait de plus en plus de nuages. Ils apporteraient quelques averses surtout sur les hauteurs. Pour la température, certains pensaient que l'hiver étaient à nos portes. Eh bien, vous l'avez remarqué, le mercure est bien remonté et il fait encore bien chaud pour la saison.