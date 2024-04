Encore du beau temps dans les bas

Ce mardi 9 avril 2024, Matante Rosina profite du beau temps pour rattraper ses machines en retard. Pour elle, le beau temps concerne la majeure partie de l'île. En revanche, dans le sud, il est possible qu'il y ait de plus en plus de nuages. Ils apporteraient quelques averses surtout sur les hauteurs. Pour la température, certains pensaient que l'hiver étaient à nos portes. Eh bien, vous l'avez remarqué, le mercure est bien remonté et il fait encore bien chaud pour la saison. (photo rb/www.imazpress.com)