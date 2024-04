Érosion, Palestine, adolescent tué, Forum CITI et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 12 avril 2024 : - À La Réunion, l'érosion rendra (bientôt) les zones côtières inhabitables - Bombardé, assiégé, affamé, Gaza agonise sous les yeux du monde - Adolescent tué dans la Drôme: tous les suspects en garde à vue pour "assassinat" - Le Port : 20e édition du Forum CITI au siège du Territoire de l’Ouest - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de journée qui débute sous le soleil

À La Réunion, l'érosion rendra (bientôt) les zones côtières inhabitables

500 communes de France ont été identifiées comme se trouvant dans des zones côtières bientôt inhabitables. Les raisons sont simples : l'érosion et le changement climatique, comme l'a indiqué Christophe Béchu, ministre de la transition écologique. "L'équivalent d'un terrain de football disparait chaque semaine dans notre pays", a-t-il souligné. Un phénomène dont La Réunion n'est pas épargnée. D'ici 2050, 115 édifices devraient avoir disparu des côtes. À un avenir encore plus lointain, cela devrait concerner pas moins de 400 bâtiments

Bombardé, assiégé, affamé, Gaza agonise sous les yeux du monde

7 octobre 2023… Voilà six mois que la guerre entre l'Israël et la Palestine fait rage. Six mois où le nombre de morts n'a cessé de s'alourdir. Six mois où les demandes de cessez-le-feu se sont succédées. Six mois que Gaza, bombardé, assiégé et affamé agonise sous les yeux du monde. Plus de 30.000 personnes ont déjà été tuées. Ce samedi 13 avril 2024, au Port, une nouvelle fois le collectif Réunion Palestine appelle au soutien du peuple palestinien. Le rassemblement est prévu à 14 heures sur la place des Cheminots

Adolescent tué dans la Drôme: tous les suspects en garde à vue pour "assassinat"

L'enquête sur la mort d'un adolescent de 15 ans, tué d'un coup de couteau mardi à Romans-sur-Isère en s'interposant dans une altercation, a été requalifiée en meurtre avec préméditation après le placement en garde à vue jeudi d'un père et de ses deux fils.

Le Port : 20e édition du Forum CITI au siège du Territoire de l’Ouest



La 20ème édition du Forum CITI organisée ce mercredi 10 avril 2024 au siège du Territoire de l’Ouest, au Port, a réuni porteurs de projets, entrepreneurs et financeurs. Ils ont pu échanger sur les thématiques du financement de l’innovation et l'entrepreneuriat

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de journée qui débute sous le soleil

Matante Rosina prévoit une belle matinée ce vendredi 12 avril 2024. Pour elle, le soleil est bien présent le matin sur la majeure partie de l'île. Mais au fur et à mesure, les nuages décident de s'installer sur les pentes de l'île laissant tomber quelques gouttes dans l'après-midi. Sur la capitale, le soleil décide de bien s'accrocher et les températures restent bien chaudes pour la saison.