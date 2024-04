Didier Robert, États-Unis, long métrage, CCIR et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 19 avril 2024 : - Emplois présumés fictifs la Région : ultime jour d'audience pour Didier Robert et ses collaborateurs - Les Etats-Unis bloquent l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU - Saint-André: "Le mensonge" du professeur d'anglais et de ses élèves - CCIR : 117 entreprises reçoivent une aide financière après les dégâts causés par Belal - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu pour ce vendredi

Emplois présumés fictifs la Région : ultime jour d'audience pour Didier Robert et ses collaborateurs

Cinquième et dernier jour d'audience vendredi 19 avril 2024 pour l'affaire des emplois présumés fictifs la Région. La journée de jeudi a été marquée par les réquisitions du parquet qui a requis 12 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité contre Didier Robert et une peine de 10.000 euros d’amende à l’encontre de Jean-Louis Lagourgue, et par la plaidoirie d'une partie des avocats, qui ont tous demandé la relaxe de leur client au motif qu'ils avaient réellement travaillé et qu'aucune preuve d'emploi politique n'a été apporté. Le jugement devrait être mis en délibéré à l'issue de cette ultime journée d'audience

Les Etats-Unis bloquent l'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU

Les Etats-Unis ont mis fin jeudi au rêve d'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU, mettant sans surprise leur veto au Conseil de sécurité à une revendication honnie par leur allié israélien, en pleine guerre à Gaza.

Saint-André: "Le mensonge" du professeur d'anglais et de ses élèves

"Le mensonge" est un long métrage entièrement conçu et réalisé en deux ans par Patrick Olot, un professeur d'anglais, deux de ses collègues et ses élèves du collège Mille Roches de Saint-André. Le film sera présenté en avant-première ce vendredi 26 avril 2024 à la Médiathèque de Sainte-Suzanne. Le long-métrage aborde le thème de l'addiction, notamment à l'alcool, et met en lumière les conséquences sur l'individu et ses proches.

CCI : 117 entreprises reçoivent une aide financière après les dégâts causés par Belal

Ce jeudi 18 avril 2024, la CCIR a remis à 117 entreprises une aide financière pour la relance de leurs activités après les dégâts causés par le passage du cyclone Belal, qui a frappé La Réunion du 14 au 16 janvier 2024. De nombreux dégâts matériels ont été déclarés par les TPE des différentes communes du département. La CCI de La Réunion a souhaité apporter son soutien à la relance des activité des entreprises sinistrées et dans ce cadre elle a mobilisé un fonds de secours d'urgence en faveur de ces entreprises.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu pour ce vendredi

Même si Matante Rosina a entendu la pluie cette nuit, elle pense que le ciel va se dégager ce vendredi 19 avril 2024. Le ciel reste bleu un peu partout sur l'île. Dans l'après-midi quelques nuages débordent sur les pentes de l'ouest et devraient se multiplier sur le littoral plutôt en fin de journée. Si vous allez dans les hauts vous trouverez de belles éclaircies. L'alizé continue de s'installer et peut souffler jusqu'à 60 km/h.