Emplois présumés fictifs la Région : ultime jour d'audience pour Didier Robert et ses collaborateurs

Cinquième et dernier jour d'audience vendredi 19 avril 2024 pour l'affaire des emplois présumés fictifs la Région. La journée de jeudi a été marquée par les réquisitions du parquet qui a requis 12 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité contre Didier Robert et une peine de 10.000 euros d’amende à l’encontre de Jean-Louis Lagourgue, et par la plaidoirie d'une partie des avocats, qui ont tous demandé la relaxe de leur client au motif qu'ils avaient réellement travaillé et qu'aucune preuve d'emploi politique n'a été apporté"d. Le jugement devrait être mis en délibéré à l'issue de cette ultime journée d'audience (Photo rb/www.imazpress.com)

Didier Robert et Vincent Bègue ont été appelés à la barre ce jeudi. Vincent Bègue est poursuivi pour complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés pour des faits commis courant janvier 2016 et jusqu'au 31 août 2019.

À la demande du président, il a présenté son parcours au sein de la fonction publique territoriale. "J’ai réussi tous mes concours, je n’ai pas bénéficié d’un soutien quelconque".

Il a souligné une nouvelle fois - comme, au premier jour d'audience - "je conteste fermement les faits qui me sont reprochés". "Ni Didier Robert ni personne d’autre ne m’a jamais parlé d’emplois politiques. Si on l’avait fait j’aurais immédiatement démissionné, je ne l’aurai pas accepté. Je suis un fonctionnaire, je suis libre de ne pas accepter (ce type de comportement)".

Interrogé sur son départ en 2019, il a répondu : "j’étais directeur de cabinet d’une collectivité qui avançait à 100 à l’heure. La crise des gilets jaunes en 2018 a été un vrai traumatisme pour moi. Lors d’une manifestation à la Région nous avons dû nous réfugier dans un bureau. Des manifestants tapaient à la porte. J’ai eu peur, j’avais alors deux enfants en bas âge".

Vincent Bègue a passé trois heures à le barre du tribunal. Didier Robert a ensuite été entendu.

Didier Robert a commencé par dire que "chaque cas des huit salariés est différent (statutairement parlant)“. Il a ensuite parlé du cas de Yoland Velleyen qui a été recruté pour appliquer les politiques de La Réunion à l’international et qui finalement s’occupait du patrimoine culturel.

Pour ce cas le président a rappelé que dans la procédure les enquêteurs ont souligné que tout s’était passé comme “s’il fallait absolument caser Monsieur Velleyen”.

Concernant le cas de Sabrina Ramin. Didier Robert a dit ne jamais avoir eu d’alerte sur ses absences. “Personne à la direction générale des services, ni la DRH ne m’a jamais rien dit, comment j’aurais pu le savoir ?“

Interrogés par le président, l’avocat de la partie civile, la Région en l’occurrence, et la procureure ont dit n’avoir aucune question à poser à Didier Robert.

Est ensuite venu le temps des réquisitions :

- La procureure requiert contre Didier Robert 12 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende, 5 ans d’inéligibilité, l'interdiction d’exercice dans la fonction publique et la publication du jugement dans un journal national et local pour détournement de fonds et prise illégale d’intérêt.

Didier Robert a entendu l’énoncé de la peine demandée la tête basse sur son banc.

- 10.000 euros d’amende et la publication du jugement dans un journal national et local sont requis contre Jean-Louis Lagourgue, pour prise illégale d'intérêt.

- Est requis contre Vincent Bègue, 6 mois de prison avec sursis, 10.000 euros d’amende avec sursis pour pour complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés et publication dans un journal national et local. Est aussi demandé la privation des droits civiques et civiles pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal.

- 3 mois de prison avec sursis, 4.000 euros d’amende, 3 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, ainsi que la publication du jugement dans les journaux sont requis contre Alfred Ablancourt et Ismaël Aboudou pour recel de bien provenant d'un délit.

- 4 mois de prison avec sursis, 5.000 euros d’amende, 3 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et la publication du jugement dans les journaux sont requis contre Yves Ferrières et Yannick Gironcel pour recel de bien provenant d'un délit.

- Est requis contre Jean-Charles Maroudé : 2 mois de prison avec sursis, 1.500 amende, 1 an de privation des droits civiques, civils et de famille, et la publication du jugement dans les journaux pour recel de bien provenant d'un délit.

- Le parquet requiert 4 mois de prison avec sursis, 6000 d’amende, 3 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et la publication du jugement dans les journaux contre Sabrina Ramin, pour recel de bien provenant d'un délit.

- Est requis contre Ravy Vellayoudom, 3 mois de prison avec sursis, 3000 euros d’amende, une peine de privation des droits civiques, civils et de famille laissée à l’appréciation d’un tribunal, publication dans les journaux pour recel de bien provenant d'un délit

- 4 mois de prison avec sursis, 5.000 euros d’amende, 3 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et la publication dans les journaux du jugement sont requis contre Yoland Velleyen Un incident d’audience a par ailleurs été soulevé par la défense à la suite d’une déclaration de la procureure . Dans son réquisitoire la procureure a indiqué que des articles de loi n’avaient pas été écrits dans certaines citations à comparaître (document ordonnant à une personne de se présenter devant le tribunal). Elle a demandé au tribunal d’ajouter ces articles de loi dans les citations. La journée s'est clôturée sur la plaidoirie des avocats d' Alfred Ablancourt, Yves Ferrières et Sabrina Ramin.

- Personne ne comprends, personne ne sait, personne n'a rien vu -

Au troisième jour de procès, le jeudi 18 avril, sept mis en cause se sont succédés à la barre du tribunal. Tous ne comprennent pas la situation et le fait qu'ils se retrouvent face aux juges.

Jean-Louis Lagourge, ancien premier vice-président de la Région, a commencé par dire "je ne comprends pas pourquoi je suis là".



"On me reproche d’avoir signé des contrats de travail, oui je l’ai fait tout simplement parce que le président m’a fait confiance et m’a donné une délégation de signature général. J’ai signé des contrats d’embauche, des attributions de bons de continuité territoriale, d’autres documents tout simplement parce que j’étais légalement autorisé à le faire. Je ne suis pas sorti de mon périmètre", s'est-il défendu.



À la barre également, Yves Ferrières, sa ligne de défense : son dévouement pour son travail. "On ne peut pas dire que j’ai un emploi fictif parce que je n’ai pas pris de congé. La Région me doit dix mois de congés."

Évoquant son embauche, Yves Ferrières déclare : "ce n’est pas Jean-Louis qui m’a proposé l’emploi de conseiller technique, ce n’est pas lui qui m’a recruté. Il n’est pour rien dans tout cela".

Yannick Gironcel de son côté, argue du fait que les enquêteurs ne sont pas allés perquisitionner au bon endroit. "À aucun moment ils ne sont allés perquisitionner dans les locaux de la Région à Saint-André où se trouvait mon bureau et donc toutes les preuves de la réalité de mon travail".

La procureure poursuit : "les enquêteurs ne sont pas allés perquisitionner à Saint-André, certes, mais pourquoi ne pas leur avoir dit "toutes les preuves sont à la Région, vous pouvez y accéder" ? Là, vous avez simplement fourni quelques documents, pourquoi ?" Yannick Gironcel lance, "on ne me l’a pas demandé".

Jean-Charles Maroudé, conseiller technique de juillet 2015 à décembre 2020 a lui aussi été auditionné. Il s'est dit très triste d’être désigné comme un délinquant. "À aucun moment on ne m’a demandé de donner des documents sur mon travail, sinon je l’aurais fait."

Ravy Vellayoudom, conseiller technique à la Région de janvier 2017 à décembre 2019 explique, "je n'ai pas eu le temps de présenter tous les documents lors de l'interrogatoire, j'ai été pris de court".

Autre mis en cause qui ne comprends pas sa présence devant les juges, Yoland Velleyen. Le mis en cause nie les 217.000 euros de salaires supposés indus. Yoland Velleyen déclare : "je ne comprends pas pourquoi on ne m’a rien demandé".. "J’ai travaillé tous les jours pour la Région Reunion. J’ai fourni des preuves, des documents prouvant mon travail. Ce n’est pas normal que je sois sali tous les jours".

Seule ayant fait un tour en garde à vue dans cette affaire, Sabrina Ramin. Conseillère technique au conservatoire de Saint-Benoit de 2015 à 2020, ses absences à répétition ont été soulevées par les juges. "Je venais très régulièrement au bureau sauf en cas de contrainte liée à mon mandat d’élu du conseil départemental", dit-elle.

- Deux premières journées entre tensions et questions -

La première journée de procès a débuté avec l'examen des questions sur les incidents de procédures déposées par les avocats de la défense. Maître Philippe Creissen - avocat de Didier Robert - a rappelé que son client s’est présenté spontanément à une audience il y a quelques semaines. Une audience qui lui avait été refusée par la procureure de la République Véronique Denizot.

La procureure a demandé le rejet de toutes les requêtes concernant la procédure. Le tribunal, après en avoir délibéré, a par ailleurs rejeté toutes les demandes de renvoi de l’audience.

Tous les avocats de la défense ont estimé que les enquêteurs n'ont pas mené leurs investigations "de manière équitable". La journée a d'ailleurs été marquée par les nombreux coups d'éclat de Maître Philippe Creissen. L'avocat de Didier Robert a multiplié les incidents d’audience allant jusqu’à faire allusion à Hitler.

Lors de l'audition du commandant de police de l’office de la lutte contre la corruption, Maître Creissen a affirmé que "lors de l’audition de mon client ce monsieur m’a interdit de parler, m’a insulté et m’a quasiment menacé avec son arme de service avec ses cinq collègues".

"Quelle est la différence entre la chambre régionale des comptes et une instance financière ?" a interrogé Maître Creissen. "Je ne répondrai pas à cette question" a alors répondu l'officier. "Vous n’avez que le mot rapport de la CRC à la bouche, si Hitler dit quelque chose vous allez dire Hitler a dit !" s'est exclamé l'avocat, provoquant des remous dans la salle.

Le president a tenté d'intervenir, avant de se faire couper la parole. "Non, nous sommes en démocratie, que le témoin réponde, je sais que nous sommes à l’heure de l’apéro, mais quand même" a lancé l'avocat.

L'audience a été suspendue après une série de question à laquelle le commandant de police a refusé de répondre.

Le deuxième jour, à la barre, l'ancien président de Région a expliqué avoir "exercé ses fonctions avec sérieux",."L'Assemblée plénière a décidé du nombre de personnes à embaucher puis les recrutements sont mis dans le circuit administratif."

Didier Robert a expliqué que "c’est le directeur général des services DGS qui a la main sur les recrutements".

Le président a par ailleurs souligné que "on a l’impression dans ce dossier que chacun dit ce n’est pas moi c’est l’autre". Suite à quoi, Didier Robert a haussé le ton. "Je n’ai pas l’habitude de me défausser, j’ai été le président de la Région, j’ai été le chef de l’administration, je dis simplement qu’il revenait au DRH et au DGS de procéder aux recrutements".

"Les services de la DRH étaient destinataires des choix effectués en amont, sous la responsabilité directe du directeur de cabinet, avec les identités, les salaires, les fonctions... Il revenait à la DRH de finaliser ces emplois" a de son côté expliqué à la barre Afza Patel - DRH à la Région à l’époque des faits.

"Mais nous agissions sur instruction de la hiérarchie qui nous indiquait aussi qu’il fallait renouveler ces contrats par exemple", a poursuivi le témoin. . "Nous avons fait des alertes et (de plus) nous apposions des postites d’alerte dans le parapheur transmis à l’élu et contenant le contrat de renouvellement. Lorsque le recrutement était fait malgré ces alertes nous en prenions acte" a-t-il affirmé auprès de la procureure.

La journée s'est terminée avec l'audience d'Ismaël Aboudou, poursuivi pour recel de bien provenant d'un délit. En larme à la barre, il a déclaré : "J’ai tout donné pour La Reunion, je ne peux pas accepter que l’on dise que j’avais un emploi fictif, ce n’est pas vrai. Cela fait trois ans que mon nom est dans les journaux. Assez !".

Il s'est longuement défendu sur son bilan. "Je ne me suis pas occupé que du Guetali, mais de plusieurs autres projets" a-t-il affirmé, énumérant plusieurs actions et événements. "Et la on me dit : Aboudou ou té grat out ki la Région ! Si c’était vrai je serais resté assis toute la journée, je ne l’ai pas fait ! Mais mon travail ne consiste pas à envoyer des mails mais à aller sur le terrain ! C’est la que je dérange et on m’attaque sur mes origines (faisant allusion à sa mise à l’écart ; ndlr) ces gens me font pitié !"

Un nouveau coup d'éclat a mis fin à l'audience. Alors que le président abordait l'incident mentionné par Ismaël Aboudou, il a été interrompu par Maître Creissen. "Je demande une suspension d’audience ! Vous venez de faire une allusion à l’origine !" s'est-il exclamé, avant de quitter la salle d’audience.

- Plus d'un million et demi de préjudice -

Cette affaire – qui date de 2019 – avait été révélée par Imaz Press.

Nous avions alors dévoilé qu'une procédure judiciaire était en cours alors qu'une plateforme en ligne avait publié les noms de 166 personnes émargeant "au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région".

Le 6 juillet 2021, le Journal de l'Île avait lui révélé que le procureur de l'époque Éric Tuffery avait décidé l'ouverture d'une enquête pour des faits présumés de détournements de fonds publics et de prise illégale d'intérêts.

Cette procédure faisait suite à un signalement effectué par la chambre régionale des comptes (CRC), qui avait épinglé Didier Robert pour l'embauche supposée illégale de 22 collaborateurs de cabinet, en plus des six autorisés par la loi. Il s'agit de savoir maintenant pour la justice si ces collaborateurs "effectuaient véritablement un travail pour lequel ils étaient très bien payés" indique le JIR.

Dans son rapport la CRC relevait des anomalies dans la gestion du personnel, pouvant constituer les infractions de détournements de fonds publics, faux en écriture publique et prise illégale d'intérêts, pour un montant annuel de préjudice estimé à 1.400.000 euros.

La même année, le 6 décembre, des perquisitions ont eu lieu à la pyramide inversée à Saint-Denis. Sur place, la procureure de Saint-Denis Véronique Denizot ainsi qu'une dizaine de policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLIFF).

Ordinateurs et contrats de conseillers ou de chargés de mission avaient été épluchés, indique le JIR. Des anciens collaborateurs de l'ex-président de Région avaient été entendus. Une vingtaine de personnes auraient été auditionnées librement.

Selon le tribunal, le total du préjudice est évalué à 1.581.849 d'euros indument versés aux huit salariés mis en cause.

La Chambre régionale des comptes avait estimé ces dommages à 1,4 million d'euros par an pour la collectivité.

Pour rappel, Didier Robert a également été condamné par le tribunal de Saint-Denis le 21 mai 2021 à 15 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'inéligibilité dans l'affaire dite des Musées Régionaux. Les faits avaient également été révélés par Imaz Press. Il n'avait pas fait appel de sa condamnation. Il a donc exécuté sa peine d'inéligibilité. Il l'aurait bientôt totalement purgée.

