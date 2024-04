NRL, Kendji Girac, film, Komidi et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 23 avril 2024 : - Deuxième viaduc de la NRL : début des reconnaissance en mer pour une livraison envisagée en 2028 - Kendji Girac blessé par balle : enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire - Saint-André: "Le mensonge" du professeur d'anglais et de ses élèves - Komidi, la grande fête du théâtre pour tous - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour ce mardi

Deuxième viaduc de la NRL : un nouveau chapitre de plusieurs années qui s'ouvre

Un nouveau chapitre de la saga de la Nouvelle route du littoral s'est ouvert ce lundi 22 avril 2024 : une plate-forme auto-élévatrices a été installée en mer, afin de réaliser des sondages pour mesurer la résistance des sols marins à l’endroit des futurs appuis du viaduc. Une opération qui devrait durer près d'un an, avant le lancement de tout chantier. Plus de dix ans après le lancement des premiers chantiers, La Réunion n'est toujours pas prête à rouler sur une NRL complètement livrée. Et elle ne le fera pas avant au moins 2028.

Kendji Girac blessé par balle : enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire

Le parquet de Mont-de-Marsan a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête pour tentative d'homicide volontaire après la blessure par balle du chanteur Kendji Girac. "Les premiers témoignages recueillis paraissaient confus, tant sur les circonstances des faits que sur le lieu exact où ils s'étaient produits", précise le communiqué. Plus tôt dans la journée, ses proches avaient assuré qu'il s'agissait d'un '"accident"

Saint-André: "Le mensonge" du professeur d'anglais et de ses élèves

"Le mensonge" est un long métrage entièrement conçu et réalisé en deux ans par Patrick Olot, un professeur d'anglais, deux de ses collègues et ses élèves du collège Mille Roches de Saint-André. Le film sera présenté en avant-première ce vendredi 26 avril 2024 au Cinéma Cristal de Saint-Benoit. Le long-métrage aborde le thème de l'addiction, notamment à l'alcool, et met en lumière les conséquences sur l'individu et ses proches

Komidi, la grande fête du théâtre pour tous

De Saint-Joseph à Saint-Denis, en passant par Petite-Île, Saint-Pierre, le Tampon, l’Étang-Salé, les Avirons et Saint-Paul, ce sont 8 communes qui accueilleront 47 spectacles sur 19 scènes, du festival Komidi, joués par des compagnies théâtrales professionnelles de La Réunion, de l’Hexagone, de Belgique et de Suisse. L'événement débute ce mardi 23 avril 2024, et se clôturera le samedi 4 mai

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps pour ce mardi

Ce mardi 23 avril 2024 est placé généralement sous le soleil d'après Matante Rosina. Quelques nuages sont toutefois présents sur les pentes de l'île dans l'après-midi. Ces derniers s'installent surtout dans le sud est et donnent quelques averses dans la soirée. Côté température, il va faire un peu plus frais ce matin mais dans la journée le mercure continue à grimper