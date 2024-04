Aurore Bergé, assises, Israël, accident mortel et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 25 avril 2024 : - Aurore Bergé à La Réunion : "une visite parfaitement inutile" dénonce l'intersyndicale - Assises : Djayan Soubaya condamné à 10 ans de prison pour tentative d'assassinat - Opération israélienne sur le sud du Liban, bombardements à Gaza - Accident mortel à Saint-Joseph : le fils de la conductrice présumée placé sous contrôle judiciaire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Il faudra jongler entre parapluie et éventail le matin

Aurore Bergé à La Réunion : "une visite parfaitement inutile" dénonce l'intersyndicale

Depuis ce mardi 23 avril 2024, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé est en visite dans l'île. Un déplacement "inutile", "payé par le contribuable qui en marre de payer pour les voyages des ministres" dénonce l'intersyndicale. Fidèles à leur promesse de dénoncer la politique antisociale du gouvernement à chaque visite ministérielle, les syndicats ont profité de ce nouveau déplacement pour rappeler leur opposition

Assises : Djayan Soubaya condamné à 10 ans de prison pour tentative d'assassinat

Ce mercredi 24 avril, marque la fin de trois jours de procès pour Djayan Soubaya. Ce lycéen de Sainte-Marie était rejugé pour tentative d’assassinat sur l'une de ses camarades. Déjà condamné à sept ans de prison en novembre 2022, l'avocate générale avait fait appel, demandant 20 ans de réclusion criminelle. Aux Assises, le jeune homme a finalement été condamné à 10 ans de prison ferme, contre les 15 ans requis par le parquet.

Opération israélienne sur le sud du Liban, bombardements à Gaza

Israël a affirmé mercredi avoir lancé une "action offensive" sur le sud du Liban et avancer, à Gaza, dans ses préparatifs pour une opération terrestre sur Rafah dans sa guerre contre le Hamas, malgré les mises en garde de la communauté internationale.

Accident mortel à Saint-Joseph : le fils de la conductrice présumée placé sous contrôle judiciaire

Le procureur de Saint-Pierre annonce ce mercredi 24 avril 2024, qu'un homme d'une trentaine d'années est en garde à vue à la suite de l'accident de la circulation ayant coûté la vie à une jeune homme de 21 ans ce dimanche en face de la Balance Langevin à Saint-Joseph. Le magistrat annonce également l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé et non-assistance à personne en danger. A l'issue de sa comparution immédiate, le suspect a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il faudra jongler entre parapluie et éventail le matin

Matante Rosina ne sait pas comment gérer son éventail et son parapluie en même temps ce jeudi 25 mai 2024. En effet, d'après elle, les averses vont concerner l'est de l'île dans la matinée. Elles se dissiperont du côté du relief dans la journée. Sur les côtes nord et sud-ouest, le ciel se dégage. Et pour la chaleur, vous l'aurez compris, elle est toujours aussi accablante ! La fré vien a ou té, la pou toufé la !