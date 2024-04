Matante Rosina ne sait pas comment gérer son éventail et son parapluie en même temps ce jeudi 25 mai 2024. En effet, d'après elle, les averses vont concerner l'est de l'île dans la matinée. Elles se dissiperont du côté du relief dans la journée. Sur les côtes nord et sud-ouest, le ciel se dégage. Et pour la chaleur, vous l'aurez compris, elle est toujours aussi accablante ! La fré vien a ou té, la pou toufé la ! (photo vs/www.imazpress.com)