Aurore Bergé à La Réunion : "une visite parfaitement inutile" dénonce l'intersyndicale

Depuis ce mardi 23 avril 2024, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé est en visite dans l'île. Un déplacement "inutile", "payé par le contribuable qui en marre de payer pour les voyages des ministres" dénonce l'intersyndicale. Fidèles à leur promesse de dénoncer la politique antisociale du gouvernement à chaque visite ministérielle, les syndicats ont profité de ce nouveau déplacement pour rappeler leur opposition (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

"On ne peut pas laisser passer une ministre sans réagir. Outre son portefeuille, Aurore Bergé est membre d’un gouvernement dont nous combattons la plupart des lignes politiques" rappelle Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU. "On se demande à quoi ça sert."



"Elle est chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, pourtant on ne l'a pas entendu dénoncer les 7 millions d'euros enlevés au budget 2024 pour cette mission" souligne-t-elle.



"On sort du combat contre la réforme des retraites, réforme qui pénalise encore plus les femmes. Aurore Bergé s’est-elle prononcée sur ce sujet ? Non. Le plafond de verre existe aussi dans le service public. Est-ce qu’elle s'est exprimé dessus ? Est-ce qu’on l’entend de la baisse des crédits à l'Education nationale ? Sur la mobilisation des assistants sociaux, qui ont des moyens dérisoirs ? Non" liste la syndicaliste. Ecoutez :





L'intersyndicale dénonce une visite qui est en réalité "une campagne électorale qui ne dit pas son nom"."Le temps des visites inutiles est révolu. Quel est l’intérêt pour la femme réunionnaise de cette visite éclair ? Si on vient c’est pour annoncer quelque chose. Elle ne fait rien à part inaugurer quelques trucs, rencontrer des personnalités et rentrer chez elle" ironise Joël De Palmas, Secrétaire général adjoint de la CGTR Educ'Action.Il regrette qu'aucune rencontre avec "des salariées de plusieurs filières" n'aient été organisées "pour avoir une boussole de travail". "Nous ne sommes pas consulté, pas sollicité. Nous estimons que c’est du mépris pour les salariés qu'on représente.""A La Réunion, nous avons plus de femmes en temps partiel, plus de femmes en situation de précarité. Hors, toutes les mesures prises par le gouvernement vont encore plus impacter négativement la femme réunionnaise d'une manière globale, et on a aucune perspective pour modifier le tir" regrette Joël De Palmas. Ecoutez :"Quand on regarde dans l'Education nationale, les femmes sont très présentes dans le premier degré, mais plus on avance, moins elles sont présentes. C'est pareil au niveau de la direction. Les inégalités existent à tous les niveaux de l’Education nationale. L'a-t-on déjà entendue à ce sujet ?" souligne Didier Debals, du SAIPER."On avait dit qu’à chaque fois qu’il y aura un ministre on se réunira. On rappellera tant qu'il le faut que nous ne sommes pas d’accords avec la politique antisociale du gouvernement."Concernant la venue de la candidate européenne Valérie Hayer, qui arrivera ce vendredi à La Réunion, l'intersyndicale estime que les membres du parti présidentiels "ne se rendent pas compte de leur déconnexion du terrain". "Ils sont aux abois, mais ils ne réalisent pas que leurs faibles pronostics sont de leur faute" assurent les syndicalistes."Qu’est-ce qu’on peut attendre d’une candidate sortante ?" s'interrogent-ils. "C’est loin pour nous l’Europe. C’est important pour La Réunion, mais c’est loin. Ce qui est regrettable c’est qu’il faille qu’il y ait des élections pour qu’on s’intéresse à nous. Sa venue n’est pas importante" concluent-ils.