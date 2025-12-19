Batay coq : une dérogation exceptionnelle à l’occasion du 20 désamb

A la demande des organisateurs de combats de coqs, le préfet de La Réunion, Patrice Latron annonce accorder une dérogation temporaire à l’interdiction des rassemblements de coqs, à l’exception des zones de protection et de surveillance définies par l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2025. (Photo d'illustration rb/imazpress.com)

"Dans ce cadre, les organisateurs sont tenus de mettre en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires afin de prévenir toute diffusion éventuelle du virus", appelle la préfecture.



Il est rappelé que tout rassemblement de volailles demeure strictement interdit dans un rayon de 10km autour du foyer situé au Tampon et que toute sortie de volailles hors de cette zone reste interdite.



Toute mortalité anormale ou tous signes de maladie chez les volailles doivent être signalés sans délai :

- Au vétérinaire sanitaire assurant le suivi des animaux ;

- Ou à la DAAF de La Réunion – 0262 30 89 89 / [email protected]

- Ou auprès de la préfecture – 0262 40 77 77



"La consommation de viandes, d’œufs et plus largement de tout produit alimentaire à base de volaille ne présente aucun risque sanitaire pour la santé humaine", notent les autorités.



Ce mercredi 17 décembre 2025, des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant la préfecture de La Réunion pour défendre les traditions locales. Batailleurs coq, pêcheurs, chasseurs... étaient présents. Cet appel a été lancé après l’interdiction de tout mouvement d’oiseaux domestiques ou de faune sauvage, et donc des batay kok, après la découverte du virus de la maladie de Newcastle dans une basse-cour du sud de La Réunion.

Le mardi 2 décembre, les autorités avaient annoncé l’interdiction des batay kok à La Réunion, suite à la découverte de la maladie de Newcastle.

C'est le 17 novembre 2025, que les services de l’État ont été informés d’une mortalité importante de volailles dans une basse-cour située sur le territoire de la commune du Tampon. Des mesures administratives immédiates, applicables en cas de suspicion de maladie aviaire réglementée, ont été engagées afin d’éviter tout risque de diffusion du virus.

Compte-tenu de ces éléments et conformément à la réglementation, les volailles du site concerné ont été euthanasiées et les mesures de nettoyage et de désinfection du site ont été menées.

Dans ce contexte, une zone de protection de 3 km, une zone de surveillance de 10 km sont délimitées autour du foyer et une zone de réglementée supplémentaire à l’échelle de l’île sont instaurées par arrêté préfectoral, notamment la limitation, autant que possible, des rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact avec les volailles et autres oiseaux.

