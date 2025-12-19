Saint-Paul : 350 pieds de cannabis saisis par les gendarmes

Ce jeudi 18 décembre 2025, les gendarmes de la communauté de brigades de Plateau-Caillou ont réalisé une saisie majeure de 350 pieds de cannabis dans les hauts de Saint-Paul. (Photo : gendarmerie de la Réunion)

Les gendarmes sont tombés sur un champ hors du commun ce jeudi 18 décembre 2025, pas moins de 350 pieds de cannabis les attendaient à Plateau-Caillou.

L’arrachage des plants a été rendu possible grâce au concours apporté par les gendarmes mobiles de l’escadron 18/9 de Chauny, déployés en appui des unités territoriales.

La gendarmerie de la Réunion explique : "Cette coordination inter-unités illustre l’efficacité et la complémentarité des forces de la gendarmerie."

Dans une publication facebook la gendarmerie explique : "continuer a lutter contre le traffic de stupéfiants qui alimente la délinquance et portent atteinte à la sécurité publique."

