Pièces, Sainte-Marie, Kendji Girac, ultra trail et météo

Les pièces de 2 euros offertes aux écoliers pour les JO revendues à prix d'or

Une pièce de 2 euros est offerte par l'Etat à tous les écoliers du CP au CM2 de France, La Réunion y compris, à l'occasion des Jeux Olympiques qui auront lieu en juillet - août 2024 à Paris. Pour tous la France cela représente une dépense de 16 millions d'euros et 141.000 euros pour notre île. L'idée d'offrir un souvenir de ce moment sportif exceptionnel semble louable. Mais, car il y un "mais", outre que ces sommes auraient pu être utilisées à d'autres actions, ces pièces, frappées par la Monnaie de Paris, sont déjà revendues à prix d'or sur les marchés parallèles et sur les réseaux sociaux. Sans aucun bénéfice pour les marmailles et pour l’Éducation nationale.

Sainte-Marie : des vierges et des prières devant une maison abandonnée inquiètent les habitants

Les habitants de la Rivière des Pluies et de Duparc à Sainte-Marie ont difficilement pu passer à côté. Depuis des mois, des Vierges, habillées généralement de foulards rouges, et des prières à la Vierge Noire sont déposées sur les murets et devant une maison laissée à l'abandon. Vol, sorcellerie… les rumeurs et avis vont bon train... Ces faits auraient été commis par un homme psychologiquement instable, qui, selon nos informations, a été identifié.

Kendji Girac a "voulu simuler un suicide" après un différend avec sa compagne

Kendji Girac, blessé par balle lundi à Biscarrosse (Landes), voulait "simuler un suicide" pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter après une dispute, a déclaré jeudi le procureur de Mont-de-Marsan au lendemain de l'audition du chanteur.

De Saint-Philippe à Saint-Paul : six courses pour l'ultra trail de l'océan Indien

Les six courses de l'ultra trail de l'océan Indien (UTOI) auront lieu du jeudi 2 mai au dimanche 5 mai 2024. Intitulée Ultra trail des géants, l'épreuve la plus longue sera courue le long d'un trajet 164 km avec 9.300 mètres de dénivelé. Le départ sera donné à Saint-Philippe et l'arrivée sera jugée à Saint-Paul. Les courses ont été présentées par les organisateurs au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 25 avril 2024 à Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques nuages se baladent

Pour Matante Rosina, ce vendredi 26 avril 2024 va être sous le soleil même si quelques nuages se baladent sur l'est. Dans l'après-midi, le ciel se couvre vers le nord-ouest. Il est possible que de petites averses se produisent du côté de la Possession.