Etrange visite, salon, rétro, Tadjikistan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 27 avril 2024 : - Européennes : l'étrange (et solitaire) visite de la macroniste Valérie Hayer à La Réunion - Saint-Denis : toute la maison dans un Salon au parc des expositions - Deux-roues, NRL, sport, Aurore Bergé et pièces - Au Tadjikistan, la nouvelle vie des déplacés climatiques - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end qui commence sous le soleil

Européennes : l'étrange (et solitaire) campagne de la macroniste Valérie Hayer à La Réunion

Le parti présidentiel aurait-il abonné l'idée de séduire les Réunionnais.es avant même la venue de sa candidate aux européennes dans l'île ? Arrivée ce vendredi 26 avril 2024, Valérie Hayer nous a offert un programme plus que curieux, et particulièrement léger pour une visite électorale. Quelques rares rencontres ont été organisées sur deux jours, avec une anticipation quasi-inexistante. Aucune rencontre avec les militant.e.s, ni aucun meeting n'a eu lieu, si ce n'est un vague temps d'échanges…auquel la presse a été conviée seulement deux heures avant (Photo sly/www.imazpress.com)

Saint-Denis : toute la maison dans un Salon au parc des expositions

La 35e édition du Salon de la Maison ouvre ses portes ce samedi 27 avril 2024, à la Nordev de Saint-Denis. Jusqu'au dimanche 5 mai, plus de 400 exposants sur l'univers de la maison auront l'occasion de faire découvrir leurs produits au visiteurs à la recherche de nouvelles idées pour concrétiser leur projet d'habitat, rénover et décorer leur maison. "Transmettons les clés d'un habitat plus intégré" est le thème pour la 35ème édition de ce salon

Deux-roues, NRL, sport, Aurore Bergé et pièces

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 2024

• Lundi 22 avril - Contrôles des deux-roues : faux départ pour La Réunion… certains centres ne sont pas prêts

• Mardi 23 avril - Deuxième viaduc de la NRL : début des reconnaissance en mer pour une livraison envisagée en 2028

• Mercredi 24 avril - La Réunion n'est pas sportive, c'est faux : les Réunionnais.es aiment (vraiment) se dépenser

• Jeudi 25 avril - Aurore Bergé à La Réunion : "une visite parfaitement inutile" dénonce l'intersyndicale

• Vendredi 26 avril - Les pièces de 2 euros offertes aux écoliers pour les JO revendues à prix d'or

Au Tadjikistan, la nouvelle vie des déplacés climatiques

"Nous vivions dans la peur, jusqu'au jour où la montagne s'est effondrée et a détruit notre maison", se rappelle Iodgoroï Makhmalieva, déplacée interne au Tadjikistan, le pays d'Asie centrale le plus exposé au changement climatique où se multiplient les catastrophes naturelles.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end qui commence sous le soleil

Ce samedi 27 avril 2024, Matante Rosina prévoit du beau temps malgré les quelques petites pluies dans l'est qui vont vite disparaitre. Dans l'après-midi, les nuages se développent, comme toujours, sur les pentes et les hauteurs laissant échapper quelques averses.