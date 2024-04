Européennes : la curieuse campagne de Valérie Hayer à La Réunion

Le parti présidentiel aurait-il abonné l'idée de séduire les Réunionnais.es avant même la venue de sa candidate aux européennes dans l'île ? Arrivée ce vendredi 26 avril 2024, Valérie Hayer nous a offert un programme plus que curieux, et particulièrement léger pour une visite électorale. Quelques rares rencontres ont été organisées sur deux jours, avec une anticipation quasi-inexistante. Aucun meeting n'a d'ailleurs été organisé, si ce n'est un temps d'échanges…auquel la presse a été conviée seulement deux heures avant. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Pas de rencontres avec la population, des représentants politiques aux abonnés absents, et une organisation de dernière minute : c'est un bien curieux spectacle auquel nous avons assisté ce vendredi pour le premier des deux jours de visite de la candidate macroniste.



Il est vrai que le parti présidentiel ne jouit de presqu'aucune popularité dans l'île, comme on a pu l'observer lors de la présidentielle de 2022. Mais il est tout de même étrange qu'une eurodéputée sortante, représentante de la majorité, ne se soit pas foulée plus que cela pour sa campagne réunionnaise.



Il faut tout de même dire que ce genre de rendez-vous est normalement organisé par les partisans locaux. Partisans qui n'étaient pas vraiment présents où que ce soit ce vendredi. Un maire par-ci, un représentant agricole par-là, et quelques invités...Et rien de plus. Il serait étonnant que cela soit différent ce samedi.



Pour illustrer ce manque de préparation flagrant : personne n'avait vraiment l'air d'être au courant de l'organisation d'un temps d'échange ce vendredi soir entre les militants et Valérie Hayer. Presse incluse.



Même après avoir fait le tour des supposés-macronistes péi, aucun d'entre eux n'avaient vraiment d'information sur si un meeting était bien à l'ordre de la visite, ou pas. Il aura fallu insister auprès de l'attaché de presse, pour être convié à ce temps d'échange…qui se déroulait deux heures plus tard.



Discussion qui a d'ailleurs mené à ce qu'une invitation soit envoyée au reste de la presse, après que le rendez-vous a été décalé d'une heure. Certainement pour nous permettre de nous organiser à la dernière minute.



Cette négligence plutôt surprenante signifie-t-elle que la candidate ne s'est pas faite d'illusion quant à sa popularité auprès des Réunionnais, ou s'est-elle simplement reposée sur la venue d'Aurore Bergé les jours précédents pour tenter de booster un parti plus que décrié dans l'île ?



Difficile à dire, mais dans ce contexte, les trois jours passés à La Réunion par la ministre chargée de l'Egalité et de la lutte contre la discrimination a d'autant plus des airs de campagne déguisée. Comme le pointait d'ailleurs du doigt les syndicats ce jeudi.



Quoiqu'il en soit, si Valérie Hayer arrive à égaler les 10,43% qu'avait obtenu la liste de sa prédécesseuse Nathalie Loiseau en 2019 à La Réunion, elle pourra certainement estimer avoir fait un excellent résultat.

