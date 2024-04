Deux-roues, NRL, sport, Aurore Bergé et pièces

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 avril au vendredi 26 avril 2024 • Lundi 22 avril - Contrôles des deux-roues : faux départ pour La Réunion… certains centres ne sont pas prêts • Mardi 23 avril - Deuxième viaduc de la NRL : début des reconnaissance en mer pour une livraison envisagée en 2028 • Mercredi 24 avril - La Réunion n'est pas sportive, c'est faux : les Réunionnais.es aiment (vraiment) se dépenser • Jeudi 25 avril - Aurore Bergé à La Réunion : "une visite parfaitement inutile" dénonce l'intersyndicale • Vendredi 26 avril - Les pièces de 2 euros offertes aux écoliers pour les JO revendues à prix d'or (Photo : www.imazpress.com)

• Lundi 22 avril - Contrôles des deux-roues : faux départ pour La Réunion… certains centres n'ont pas enclenché la première

Il y a une semaine jour pour jour – le lundi 15 avril – entrait en vigueur le contrôle technique pour les deux-roues. Si l'annonce de cette loi a fait vrombir de colère les motards, en plus de l'évènement, sa mise en place est un véritable casse-tête pour les centres de contrôles techniques, dont certains ne sont tout simplement pas prêts. Pas de matériels, pas de personnels formés. À ce coup de frein s'ajoutent des motards remontés, décidé à boycotter les centres qui décortiqueraient l'état des deux-roues.

• Mardi 23 avril - Deuxième viaduc de la NRL : début des reconnaissance en mer pour une livraison envisagée en 2028

Un nouveau chapitre de la saga de la Nouvelle route du littoral s'est ouverte ce lundi 22 avril 2024 : une plate-forme auto-élévatrices a été installée en mer, afin de réaliser des sondages pour mesurer la résistance des sols marins à l’endroit des futurs appuis du viaduc. Une opération qui devrait durer près d'un an, avant le lancement de tout chantier. Plus de dix ans après le lancement des premiers chantiers par l'ancienne majorité régionale dirigée par Didier Robert, La Réunion n'est toujours pas prête à rouler sur une NRL complètement livrée. Et elle ne le fera pas avant au moins 2028.

• Mercredi 24 avril - La Réunion n'est pas sportive, c'est faux : les Réunionnais.es aiment (vraiment) se dépenser

Le mardi 16 avril 2024, l'Insee de La Réunion a dévoilé une étude sur le sport qui en a fait bondir plus d'un. La Réunion serait en queue de peloton en termes de pratique sportive régulière. Les Réunionnais n'aiment-ils pas le sport ? Si les chiffres de l'Insee sont vrais, ils sont à prendre avec des pincettes, puisque l'étude se base sur l'année 2020 - en pleine période de Covid. Depuis La Réunion a bel et bien repris le chemin des terrains de sport, et ce, qu'ils aient une licence sportive ou non

• Jeudi 25 avril - Aurore Bergé à La Réunion : "une visite parfaitement inutile" dénonce l'intersyndicale

Depuis ce mardi 23 avril 2024, la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé est en visite dans l'île. Un déplacement "inutile", "payé par le contribuable qui en marre de payer pour les voyages des ministres" dénonce l'intersyndicale. Fidèles à leur promesse de dénoncer la politique antisociale du gouvernement à chaque visite ministérielle, les syndicats ont profité de ce nouveau déplacement pour rappeler leur opposition.

• Vendredi 26 avril - Les pièces de 2 euros offertes aux écoliers pour les JO revendues à prix d'or

Une pièce de 2 euros est offerte par l'Etat à tous les écoliers du CP au CM2 de France, La Réunion y compris, à l'occasion des Jeux Olympiques qui auront lieu en juillet - août 2024 à Paris. Pour tous la France cela représente une dépense de 16 millions d'euros et 141.000 euros pour notre île. L'idée d'offrir un souvenir de ce moment sportif exceptionnel semble louable. Mais, car il y un "mais", outre que ces sommes auraient pu être utilisées à d'autres actions, ces pièces, frappées par la Monnaie de Paris, sont déjà revendues à prix d'or sur les marchés parallèles et sur les réseaux sociaux. Sans aucun bénéfice pour les marmailles et pour l’Éducation nationale