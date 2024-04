Transidentité, Châteauroux, BD, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 29 avril 2024 : - Transidentité : la crainte d’une polémique frénétique et insultante - Un jeune de 15 ans meurt poignardé lors d'une rixe à Châteauroux - Le drame des migrants au coeur du "Murmure de la mer" du Réunionnais Hippolyte - Contrôles routiers : 284 infractions relevées dont 37 pour conduite sous alcool ou stupéfiants - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille

Transidentité : la crainte d’une polémique frénétique et insultante

Alors que les débats s'enchaînent dans les médias nationaux sur la transidentité, les personnes concernées sont de plus en plus inquiètes pour leurs droits. Sur les plateaux et chez certains politiciens s'enchaînent les approximations et fausses informations autour de la transidentité, mais aussi les attaques directes contre les droits des personnes transgenres. Parmi ces attaques, on retrouve des poncifs qui étaient utilisés il y a une dizaine lors des débats sur la loi du mariage pour tous. Une période qui avait été extrêmement violente pour la communauté LGBTQIA+, qui craint aujourd'hui que l'histoire ne se répète.



Un jeune de 15 ans meurt poignardé lors d'une rixe à Châteauroux

Un mineur de 15 ans est décédé samedi soir à Châteauroux dans une bagarre à l'arme blanche. Interpellé environ deux heures après la bagarre, le suspect, également âgé de 15 ans également, a été placé en garde à vue, ainsi que sa mère, âgée de 37 ans qui pourrait être impliquée, selon le parquet.

Le drame des migrants au coeur du "Murmure de la mer" du Réunionnais Hippolyte

La BD reportage sur le thème de la migration par la Mer Méditerranée, "Le Murmure de la mer", de Hippolyte, vient de sortir à La Réunion. Le reporter et auteur de BD réunionnais a passé deux mois à bord de l'Ocean Viking, le navire de sauvetage de l'association humanitaire SOS Méditerranée. Durant cette expédition, il est passé par toutes les émotions, a expérimenté la vie de sauveteur, a découvert les complications logistiques et politiques auxquelles font face les bateaux, et a pu raconter l'histoire des nombreuses âmes qui tentent de se frayer un chemin vers l'Europe. La moitié des droits d'auteur de son livre sera reversée à SOS Méditerranée

Contrôles routiers : 284 infractions relevées dont 37 pour conduite sous alcool ou stupéfiants

Ce week-end du 26 au 28 avril 2024, les effectifs de la police nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 18 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever 108 infractions dont 22 délits. Côté gendarmerie, 19 opérations ont été menées. 176 infractions ont été relevées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille

D'après Matante Rosina, le soleil brille généreusement sur la majeure partie de l'île ce lundi 29 avril 2024. Quelques nuages se forment sur les hauteurs, apportant des averses dans l'après-midi. L'alizé souffle doucement permettant à Matante Rosina d'avoir un peu moins chaud.