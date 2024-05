Soleil, Macron, insolite, mer Noire et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 5 mai 2024 : - Le soleil peut (aussi) être un danger pour les Réunionnais et les écosystèmes marins - Gaza : Macron condamne "avec la plus grande fermeté" les blocages dans les universités - Le combattant VS l'alligator, 15.000 dollars de limonade, un voyage en carton pour Galena - En mer Noire, la Roumanie traque les mines de la guerre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent est frais

Le soleil peut (aussi) être un danger pour les Réunionnais et les écosystèmes marins

Qu'on ne s'y méprenne pas. Ce n'est pas parce que l'hiver austral approche à petites foulées, que le soleil réunionnais n'en reste pas moins dangereux. Vous êtes d'ailleurs encore très nombreux à aller faire bronzette sur les plages de l'île, en quête d'un teint hâlé. Mais voilà, s'exposer n'est pas sans danger. Si le soleil est un véritable danger pour l'homme, les crèmes utilisées peuvent être aussi un vrai danger… pour les coraux et les mammifères marins

Gaza : Macron condamne "avec la plus grande fermeté" les blocages dans les universités

Emmanuel Macron condamne "avec la plus grande fermeté" les blocages à Sciences Po et dans les universités de manifestants propalestiniens, des actions qui "empêchent le débat", juge-t-il dans un entretien à La Provence et à La Tribune Dimanche.

Le combattant VS l'alligator, 15.000 dollars de limonade, un voyage en carton pour Galena

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 29 avril au vendredi 3 mai, le voici : Un combattant de MMA s'est attaqué à un alligator à mains nues. À 7 ans, Emouree Johnson a récolté 15.000 en vendant de la limonade. Elle voulait récolter assez d’argent pour payer une pierre tombale à sa mère, décédée. Le 17 avril dernier, Galena, une chatte domestique, a été retrouvée dans un entrepôt de l'entreprise Amazon en Californie (États-Unis), à 1.000 km de son domicile.

En mer Noire, la Roumanie traque les mines de la guerre

Un geyser jaillit vers le ciel. A 10 km du port roumain de Constanta, des plongeurs viennent de déclencher des explosifs pour neutraliser une mine, un danger omniprésent pour les navires en mer Noire depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent est frais

Matante Rosina change son palto pour prendre quelque chose de plus chaud. D'après elle, ce dimanche 5 mai 2024, les températures vont encore baisser. Le vent faiblit aujourd'hui. Quelques petits passages pluvieux sont prévus le matin dans le sud-est, mais ne devraient pas durer. Les plus hauts sommets de l'île restent bien dégagés.