Le combattant VS l'alligator, 15.000 dollars de limonade, un voyage en carton pour Galena

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 29 avril au vendredi 3 mai, le voici : Un combattant de MMA s'est attaqué à un alligator à mains nues. À 7 ans, Emouree Johnson a récolté 15.000 en vendant de la limonade. Elle voulait récolter assez d’argent pour payer une pierre tombale à sa mère, décédée. Le 17 avril dernier, Galena, une chatte domestique, a été retrouvée dans un entrepôt de l'entreprise Amazon en Californie (États-Unis), à 1.000 km de son domicile.

- États-Unis : un combattant de MMA capture à mains nues un alligator qui errait dans la rue

Le 21 avril dernier, à Jacksonville (Floride) un combattant de MMA et chasseur de reptiles à ses heures perdues, est parvenu à capturer un alligator à mains nues, sous les yeux ébahis des habitants. Le vétéran de l'armée américaine, adepte d'arts martiaux mixtes, a maîtrisé l'animal de 2,40 mètres.

Sorti d'un match de hockey, auquel il assistait tout près en famille, Mike Dragich est immédiatement intervenu.

Le Crocodile Dundee des temps modernes n'a eu besoin que de quelques secondes pour maîtriser la bête, sous le regard des riverains. Le combattant de MMA, simplement vêtu d'un short, d'un débardeur et d'une casquette, a capturé l'animal à mains nues, avec une prise de soumission.

"J'étais à un match de hockey avec ma famille et j'ai reçu un appel d'urgence pour un alligator", a raconté à Fox News celui qui se prévaut d'être "un vrai homme de Floride".

"J'ai vu le signal de l'alligator au-dessus de la ville (une référence du bat-signal de Batman, ndlr) et je savais qu'on avait besoin de moi (rires). (...) Je ne l'ai pas capturé de la manière la plus professionnelle qu'il soit, je n'avais pas mon matériel avec moi, mais je me suis adapté et je l'ai attrapé à mains nues", a-t-il expliqué, assurant "ne pas avoir blessé" l'animal.

Fin mai 2023, ce grand amateur de chasse avait fait les gros titres de la presse locale en capturant un alligator de plus de 3 mètres qui s'était introduit dans la cour d'une école primaire.

- États-Unis : à 7 ans, elle récolte 15.000 dollars en vendant de la limonade pour sa mère décédée

Du haut de ses 7 ans, Emouree Johnson a ému de nombreuses personnes dans l’Alabama aux États-Unis. La petite fille de 7 ans a réussi à récolter 15.000 en vendant de la limonade. Elle voulait récolter assez d’argent pour payer une pierre tombale à sa mère, décédée il y a peu. Finalement, une entreprise a offert un monument funéraire à la famille.

Karli, sa mère, est décédée quelques jours avant son 30e anniversaire, le 13 mars dernier. Mais quand la petite fille se rend au cimetière avec sa grand-mère quelques jours plus tard, quelque chose la frappe : sa mère n’avait pas de pierre tombale. "J’ai eu l’impression qu’elle était exclue", raconte Emouree à CBS News.

Et pour cause, la famille n'a pas eu les moyens d'en payer une à Karli Johnson.

La petite fille décide de prendre les choses en main et d’ouvrir un stand de vente de limonades devant chez elle pour récolter de l’argent.

"Le plus que j'ai eu, c'est 300 dollars pour un seul verre de limonade", se réjouit Emouree Johnson auprès de CBS New. En un mois, entre le 1 et le 30 avril, la petite fille parvient ainsi à récolter 15.000 dollars.

"Elle ne pensait pas qu'autant de personnes voulaient prendre soin d'elle et aimaient sa maman", raconte sa grand-mère.

Cependant, suite à la publicité faite par les locaux, une entreprise spécialisée a proposé d’offrir un monument funéraire digne de ce nom.

- États-Unis: envoyé par erreur dans un colis Amazon, un chat de l'Utah retrouvé en Californie

Une passagère clandestine. Le 17 avril dernier, Galena, une chatte domestique, a été retrouvée dans un entrepôt de l'entreprise Amazon en Californie (États-Unis), à 1.000 km de son domicile, après avoir été accidentellement expédiée par ses propriétaires.

Pendant une semaine, Carrie et Matt recherchent en vain leur boule de poils. "Nous avons placardé des tonnes d’affiches. Nous avons contacté nos amis et notre famille pour nous aider dans nos recherches", raconte la jeune femme à la chaîne de télévision locale KSL TV.

Le 17 avril, sept jours après la disparition de son chat, Carrie Clark reçoit finalement l’appel d’un vétérinaire en Californie, lui annonçant Galena avait été retrouvée. "Je ne l’ai pas cru au début et j’ai pensé que c’était une blague", indique Carrie.

La boule de poil voyageuse a été retrouvée par Brandy Hunter, employée chez Amazon. "Je suis allée au travail pour voir si je pouvais attraper ce beau bébé et essayer de lui faire manger et boire quelque chose après avoir passé au moins sept jours entiers dans une boîte scotchée, à l’arrière d’une remorque pleine d’articles retournés à Amazon", raconte-t-elle sur son compte Facebook.

Examinée par le vétérinaire, Galena se trouve être en bonne santé, malgré une légère déshydratation. La chatte, âgée de six ans, a finalement pu rentrer dans l’Utah avec ses propriétaires, venus la retrouver en Californie.

C’est bien connu, les chats adorent les cartons. Alors faites bien attention avant de refermer la boîte.

