Air Austral, policiers blessés, MMA, Gouel Breizh et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 10 mai 2024 : - Air Austral : l'accord est signé mais la compagnie n'est pas (encore) tirée d'affaire - Paris : deux policiers grièvement blessés par balle dans un commissariat - MMA : le sport de combat en vogue a (aussi) des vertues éducatives - La "Gouel Breizh" revient pour une semaine de "Fest noz" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et du soleil

Air Austral : l'accord est signé mais la compagnie n'est pas (encore) tirée d'affaire

Ce jeudi 9 mai 2024, en début d'après-midi, l'accord de performance collective (APC) a enfin été signé entre dirigeants, actionnaires et syndicats d'Air austral. Une étape importante mais pas encore suffisante pour que la compagnie péi soit dans le vert. Essuyant de nombreuses difficultés financières depuis la crise Covid – et alors que pourtant Air Austral a connu un chiffre d'affaires record de 438 millions d'euros en 2023 – elle peine à redécoller. Plusieurs actionnaires ont injecté des millions d'euros et les salariés ont dû mettre la main à la poche pour que les avions ne restent pas cloués au sol. Le plan final de restructuration est en attente de validation l'État.

Paris : deux policiers grièvement blessés par balle dans un commissariat

Deux policiers ont été grièvement blessés par balle jeudi soir dans le commissariat central du 13e arrondissement de Paris par un homme qui s’est emparé de l’arme d’un fonctionnaire, après avoir été interpellé pour l’agression au cutter d’une femme.

MMA : le sport de combat en vogue a (aussi) des vertues éducatives

Si le MMA est un sport en vogue, foncièrement populaire chez les jeunes, on ne peut pas nier que les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont parfois d’une extrême violence, bien loin a priori des préceptes de l’École de la République. Et pourtant, le MMA scolaire existe bel et bien dans plusieurs endroits de l’île, enseigné par des profs passionnés, présents également dans le tissu associatif des clubs, qui défendent ses vertus éducatives

La "Gouel Breizh" revient pour une semaine de "Fest noz"

L'Amicale Bretagne Réunion annonce la Fête de la Bretagne 2024 à La Réunion. Une célébration annuelle qui met en lumière la mixité bretonne et créole à travers la musique, la danse et divers événements culturels. La Fête de la Bretagne se tiendra du 19 au 26 mai 2024 à La Réunion. Une fête soutenue par la commune du Port et Saint-Paul

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et du soleil

Ce vendredi 10 mai 2024, le vent souffle toujours. Matante Rosina a attaché ses cheveux en chignon pour éviter que le vent la décoiffe. Pour elle, le soleil va briller généreusement sur toute la journée. Dans l'après-midi, de petits nuages parsèment le ciel au-dessus des pentes. Les températures restent fraîches. Matante Rosina garde son palto pour la journée.