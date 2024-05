Chers J.O., Victoires du sport, rétro, Australie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 18 mai 2024 : - Les JO 2024 seront "populaires", mais pas pour tout le monde... - Victoire du sports : Alizée Morel, championne des champions 2023 - Tué dans la rue, manèges et Nouvelle Calédonie - En Australie, extraire du venin d'animaux marins pour sauver des vies - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de weed-end radieux

Les JO 2024 seront "populaires", mais pas pour tout le monde...

Dans moins de trois mois, auront lieu en France, les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Vantées pour être "le rendez-vous populaire de l'année 2024" et "accessibles à tous", le Comité et le président Macron veulent croire en leurs rêves. Car oui, la soi-disant "popularité" de ces jeux paraît bien être qu'une vaste utopie alors que peu de Français – en cette période de crise – ne peuvent se payer les billets d'entrer, le logement ou encore le déplacement. Si certains s'offrent ce cadeau – hormis pour les plus riches – c'est au prix de grands sacrifices, que cela soit pour les proches de nos athlètes péi ou pas

Victoire du sports : Alizée Morel, championne des champions 2023

La soirée des Victoires du Sport a honoré le mouvement sportif ce vendredi 17 mai 2024 à la Cité des Arts à Saint-Denis. Douze prix ont été remis dont le plus emblématique, le Trophée du Champion des Champions, a été décerné à la nageuse Alizée Morel, dix fois médaillée d’or aux derniers Jeux des îles qui se sont déroulés à Madagascar. La Jeanne Natation (le Port) a été élue club de l'année

Tué dans la rue, manèges et Nouvelle Calédonie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 2024 :

• Lundi 13 mai - Saint-Pierre : un jeune homme de 20 ans tué dans une bagarre

• Mardi 14 mai - Sécurité : les manèges tournent rond... ou pas

• Mercredi 15 mai - Nouvelle-Calédonie: nouvelle nuit d'émeutes, les députés adoptent la révision constitutionnelle

• Jeudi 16 mai - Nouvelle-Calédonie : quatre personnes tuées, l'armée déployée dans les ports et à l'aéroport, Tiktok interdit

• Vendredi 17 mai - Kanaky-Nouvelle-Calédonie : le gouvernement met le feu aux poudres et refuse d'éteindre l'incendie

En Australie, extraire du venin d'animaux marins pour sauver des vies

La minuscule méduse irukandji, endémique du nord de l'Australie, est redoutable: une simple piqûre cause des douleurs insoutenables mais son venin peut pourtant sauver des vies.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de weed-end radieux

D'après Matante Rosina, ce samedi 18 mai 2024 s'annonce sec et radieux. Elle voit quelques nuages se déplacer sur la côte est mais ne viennent pas gâcher le beau temps. les températures de ce jour correspondent bien à la période. 16 petits degrés sont attendus dans les Hauts