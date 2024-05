Tué dans la rue, manèges et Nouvelle Calédonie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 2024 : • Lundi 13 mai - Saint-Pierre : un jeune homme de 20 ans tué dans une bagarre • Mardi 14 mai - Sécurité : les manèges tournent rond... ou pas • Mercredi 15 mai - Nouvelle-Calédonie: nouvelle nuit d'émeutes, les députés adoptent la révision constitutionnelle • Jeudi 16 mai - Nouvelle-Calédonie : quatre personnes tuées, l'armée déployée dans les ports et à l'aéroport, Tiktok interdit • Vendredi 17 mai - Kanaky-Nouvelle-Calédonie : le gouvernement met le feu aux poudres et refuse d'éteindre l'incendie (Photo : AFP)

• Lundi 13 mai - Saint-Pierre : un jeune homme de 20 ans tué dans une bagarre

Une jeune homme de 20 ans est décédé dans une rue de la Ravine des Cabris (Saint-Pierre) ce dimanche 12 mai 2024 vers 20h. Selon le parquet, la victime aurait trouvé la mort à la suite d'une altercation qui a eu lieu dans des circonstances encore indéterminées.

• Mardi 14 mai - Sécurité : les manèges tournent rond... ou pas

Ce dimanche 12 mai 2024, le dernier jour de la Foire agricole de Bras-Panon aurait pu virer au drame. Dans l'après-midi, un jeune adolescent est tombé d'un manège à sensations lancé à pleine vitesse. Cet accident relance le débat sur la sécurité et les contrôles faits autour des manèges de fêtes foraines, alors qu'en avril dernier, une jeune femme de 27 ans a trouvé le mort à Blois, éjectée d'un manège. Imaz Press a voulu savoir si tout tourne toujours rond dans les manèges.

• Mercredi 15 mai - Nouvelle-Calédonie: nouvelle nuit d'émeutes, les députés adoptent la révision constitutionnelle

Les émeutes se sont poursuivies pour la deuxième nuit consécutive en Nouvelle-Calédonie, donnant lieu à de nombreuses interpellations, alors que l'Assemblée nationale a adopté la révision constitutionnelle réformant le corps électoral tant décriée par les indépendantistes.

• Jeudi 16 mai - Nouvelle-Calédonie : quatre personnes tuées, l'armée déployée dans les ports et à l'aéroport, Tiktok interdit

Le bilan est déjà dramatique en Nouvelle-Calédonie, secouée depuis lundi 13 mai 2024 par des émeutes : quatre personnes sont décédées, dont trois civils un gendarme de 22 ans. Plusieurs centaines d'autres ont par ailleurs été blessées. L'état d'urgence a été décrété ce mercredi, et 500 policiers et gendarmes supplémentaires ont été envoyés en renfort. Gabriel Attal a par ailleurs annoncé le déploiement de militaires "pour sécuriser" les ports et l'aéroport, et l'interdiction du réseau social TikTok. A l'origine de ces émeutes : l'adoption de la révision constitutionnelle réformant le corps électoral tant décriée par les indépendantistes, qui eu lieu ce mardi soir.

• Vendredi 17 mai - Kanaky-Nouvelle-Calédonie : le gouvernement met le feu aux poudres et refuse d'éteindre l'incendie

Depuis ce lundi, la Kanaky-Nouvelle-Calédonie est à feu et à sang. Si les indépendantistes sont les seuls pointés du doigt pour le chaos actuel, le gouvernement semble oublier un point important : c'est lui-même qui a mis le feu aux poudres, en revenant sur un accord qui avait apporté une paix fragile pendant près de 40 ans. Et qui devait acter un processus de décolonisation.