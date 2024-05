Fête des mères, palme d'or, bagarre, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 26 mai 2024 : - Un dimanche pour célébrer les mamans... et ne pas oublier de le faire tous les jours - Cinéma : la Palme d'or à l'Américain Sean Baker pour "Anora" - Coupe de France : bagarre entre supporters de l'OL et du PSG, une trentaine de blessés légers, un bus brûlé - Propriétaires du mauvais terrain, une plume a 28.000 euros et un robot serveur - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche maussade

Un dimanche pour célébrer les mamans... et ne pas oublier de le faire tous les jours

Les mamans sont à l'honneur ce dimanche 26 mai 2024. Une journée où leur travail et sacrifices pour leur famille sont remerciés, par des cadeaux, des attentions et des réunions de famille. Mais il s'agit aussi d'une journée toujours autant marquée par des publicités sexistes, une overdose de rose, et des promotions sur l'électroménager. L'occasion donc de rappeler qu'une mère, ce n'est pas qu'une ménagère, mais une personne à part entière. Que l'on devrait célébrer ce dimanche, mais aussi tous les jours de l'année

Cinéma : la Palme d'or à l'Américain Sean Baker pour "Anora"

Le cinéaste Sean Baker a reçu à 53 ans la Palme d'or samedi pour "Anora", un thriller new-yorkais qui passe des bas-fonds aux villas de luxe des oligarques russes, et laisse augurer d'un renouveau du cinéma indépendant américain.

Coupe de France : bagarre entre supporters de l'OL et du PSG, une trentaine de blessés légers, un bus brûlé

Un autocar a été calciné et vingt supporters, ainsi que huit policiers, ont été légèrement blessés lors d'affrontements entre fans de l'OL et du PSG à un péage d'autoroute, et un bus brûlé juste avant la finale de la Coupe de France à Lille. Les faits ont été condamnés "avec la plus grande fermeté" par le président Emmanuel Macron.

Propriétaires du mauvais terrain, une plume a 28.000 euros et un robot serveur

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 20 mai au vendredi 24 mai, le voici. Ils achètent une maison... mais ce n'est pas la bonne. Une plume de huia, un oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande, a été vendu aux enchères plus de 28.000 euros. Dans le lot, Geoffrey Ruamps, gérant du restaurant CAP180 n'arrive pas à recruter de serveurs. Il a donc fait appel à "Bella", un robot d'1 mètre 30, avec des oreilles de chat, pour servir les clients.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche maussade

Ce dimanche 26 mai 2024, Matante Rosina s'attend à un peu de pluie un peu partout sur l'île. Elles sont plus nombreuses du côté du volcan. Elle espère que vous n'êtes pas allés pique-niquer chemin volcan aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y pas que le volcan qui est concerné par les pluies malheureusement pour ce dernier jour de week-end.