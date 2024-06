Manifestation, maltraitance, rétro, viol et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 15 juin 2024 : - À La Réunion, syndicats et citoyens se mettent en ordre de marche contre l’extrême droite - Une journée pour sensibiliser aux maltraitances contre les personnes âgées - Européennes, gauche, flamme, accord à gauche et BTP - Les viols de Françaises par des G.I. américains en 1944, un tabou brisé - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille pour ce samedi

À La Réunion, syndicats et citoyens se mettent en ordre de marche contre l’extrême droite

Ce samedi 15 juin 2024, à 10 heures, devant la préfecture, un appel au rassemblement est lancé contre l'extrême droite. Une manifestation prévue à l'initiative de cinq syndicats de La Réunion, rejoints par plusieurs associations de citoyens. Après le score historique de l’extrême droite, et suite à l’annonce d’élections législatives anticipées, cet appel à manifester "le plus largement possible" est lancé pour barrer la route du pouvoir à l'extrême droite

Une journée pour sensibiliser aux maltraitances contre les personnes âgées

Créée par l’ONU en 2006, la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées a depuis lieu chaque année le 15 juin. Elle a pour objectif de sensibiliser les citoyens et les pouvoirs publics sur les violences infligées à nos ainées à domicile et en institution. A La Réunion, l'association "Allô maltraitance des personnes âgées et majeures handicapées" (ALMA) se mobilise toute l'année pour accompagner les séniors. En 2023, l’écoute ALMA a reçu 560 appels téléphoniques pour des signalements, accompagnement de situation, témoignages, demandes d’informations, de formations, de suivis de dossiers, de l’administratif.

Rétro : européennes, gauche, flamme, accord à gauche et BTP

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 juin mai au vendredi 14 juin 2024 :

• Lundi 10 juin - Européennes : humilié, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale...

• Mardi 11 juin - S'unir ou périr, seule alternative de toutes les gauches pour barrer la route à l'extrême droite

• Mercredi 12 juin - JO 2024 : la flamme olympique fait escale à La Réunion

• Jeudi 13 juin - Accord partiel à gauche pour des candidatures uniques dans trois des sept circonscriptions

• Vendredi 14 juin - Le BTP toujours dans l'impasse : la relance des chantiers se fera... ou ne se fera pas (Photo : www.imzpress.com)

Les viols de Françaises par des G.I. américains en 1944, un tabou brisé

Pendant 80 ans, Aimée Dupré a préféré garder le silence sur le viol de sa mère en 1944. Mais à l'approche des célébrations du Débarquement des troupes alliées en France, elle ne veut plus se taire: le viol a été commis par deux soldats américains, un "fait de guerre".

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille pour ce samedi

Ce samedi 15 juin 2024 va être sous les nuages d'après Matante Rosina. Et oui, encore de la pluie de prévu malheureusement. Ça dure depuis une semaine. Dans la soirée le temps va certainement se dégrader et il est même possible d'entendre un coup de tonnerre. Le vent souffle toujours mais moins fort en intensité.