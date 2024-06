Européennes, gauche, flamme, accord à gauche et BTP

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 juin mai au vendredi 14 juin 2024 : • Lundi 10 juin - Européennes : humilié, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale... • Mardi 11 juin - S'unir ou périr, seule alternative de toutes les gauches pour barrer la route à l'extrême droite • Mercredi 12 juin - JO 2024 : la flamme olympique fait escale à La Réunion • Jeudi 13 juin - Accord partiel à gauche pour des candidatures uniques dans trois des sept circonscriptions • Vendredi 14 juin - Le BTP toujours dans l'impasse : la relance des chantiers se fera... ou ne se fera pas (Photo : www.imzpress.com)

• Lundi 10 juin - Européennes : humilié, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale...

Emmanuel Macron a tranché et a dissout l'Assemblée nationale ce dimanche soir 9 juin 2024. Un coup de tonnerre dans le ciel politique français que personne n'attendait. Il fait suite à l'écrasante victoire du Rassemblement national aux élections européennes et donc à l'humiliation personnelle d'Emmanuel Macron. Son parti rassemble deux fois moins de voix que celui de Jordan Bardella et il est sévèrement talonné par le PS de Raphaël Glucksmann. Ces résultats ont été acquis alors qwue 47% des Français ne se sont pas déplacés aux urnes ce dimanche.

• Mardi 11 juin - S'unir ou périr, seule alternative de toutes les gauches pour barrer la route à l'extrême droite

S'unir ou périr. C'est l'unique perspective pour la gauche réunionnaise et plus largement française au lendemain du séisme politique provoqué par la victoire (prévisible) du RN aux Europénnes et par la dissolution (inattendue si ce n'est hors sol) de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

• Mercredi 12 juin - JO 2024 : la flamme olympique fait escale à La Réunion

Ce mercredi 12 juin 2024, celle qui illuminera le ciel de Paris lors de l'ouverture des JO 2024 est de passage à La Réunion. Le temps d'une journée, les flammes et non pas la flamme olympique venues tout droit de Grèce arpenteront l'île, du littoral en passant par les Hauts, d'ouest en est en allant au sud, avec un ultime point d'étape à Saint-Denis. Un moment "de ferveur et de fête populaire", tel que le décrit le président du Département. Un instant pour célébrer le sport et les porteurs du relais de la flamme.

• Jeudi 13 juin - Accord partiel à gauche pour des candidatures uniques dans trois des sept circonscriptions

Un accord partiel pour des candidatures uniques aux législatives anticipées du 30 juin du 7 juillet 2024 a été trouvé ce mercredi soir 12 juin entre la plateforme réunionnaise de gauche d'une part, le PLR et ses alliés d'autre part. Trois des sept circonscriptions de l'île sont concernées par cet accord trouvé au bout de près de trois heures de réunion au Port. Aucune nouvelle rencontre n'est encore prévue pour tenter de déboucher sur une entente pour l'ensemble des circonscriptions.

• Vendredi 14 juin - Le BTP toujours dans l'impasse : la relance des chantiers se fera... ou ne se fera pas

Ce vendredi 14 juin 2024, a lieu la réunion de la dernière chance, la réunion des derniers accords, mises au point entre les différents acteurs du bâtiment. Au début prévue à la Chambre de commerce et d'industries, c'est à la préfecture que ce que les syndicats appellent "la réunion de crise" aura lieu à 9h30. Une réunion annoncée il y a deux semaines par le préfet de La Réunion pour tenter de sortir de la crise. Parviendront-ils à un accord ? C'est ce que chacun espère. Même si le préfet l'avait déclaré : "tout ne sera pas réglé en quinze jours." L'intersyndicale (salarié comme patronat) maintient de son côté la pression.