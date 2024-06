JO 2024 : la flamme olympique fait escale à La Réunion

Ce mercredi 12 juin 2024, celle qui illuminera le ciel de Paris lors de l'ouverture des JO 2024 est de passage à La Réunion. Le temps d'une journée, les flammes et non pas la flamme olympique venues tout droit de Grèce arpenteront l'île, du littoral en passant par les Hauts, d'ouest en est en allant au sud, avec un ultime point d'étape à Saint-Denis. Un moment "de ferveur et de fête populaire", tel que le décrit le président du Département. Un instant pour célébrer le sport et les porteurs du relais de la flamme (Photo d'illustration)

Ce mercredi, ce n'est pas une flamme qui sillonnera l'île de long en large mais bien deux flammes distinctes. Et ce, afin que le plus grand nombre puisse en profiter.

Le premier convoi est celui qui commencera dans la capitale de l'ouest – Saint-Paul avant de faire route vers le sud et le quartier de la Ravine Blanche à Saint-Pierre.

Lire aussi - Relais de la flamme, fan zone : Saint-Paul va vibrer au rythme des JO 2024

Il rejoindra ensuite Saint-Benoît avant son ultime étape où la flamme illuminera le Jardin de l’État à Saint-Denis.

Parallèlement, le deuxième convoi permettra lui de mettre en valeur les sites spectaculaires et emblématiques. Il s’élancera sur les étendues volcaniques de la Plaine des Sables avant de rejoindre Le Tampon pour un passage par les Grands Kiosques et redescendre vers la Pointe de Langevin à Saint-Joseph.

Il poursuivra son périple vers le Stade en eaux vives à Sainte-Suzanne.

"La flamme olympique, n’est jamais allumée à deux endroits au même moment. De ce fait, les convois dits d’engagement ou agile, s’enchaînent les uns après les autres suivant un timing bien synchronisé", précise le Département.

"Les forces de l’ordre seront déployées tout au long du parcours pour garantir la sécurité de tous", a précisé pour sa part le Préfet.

Lire aussi - Pas d'armes, pas de feux d'artifice et pas d'alcool pour le passage de la flamme olympique

Lire aussi - La Réunion accueillera la flamme olympique le 12 juin 2024

- Deux flammes, deux convois -

Labellisée Terre de Jeux 2024, Saint-Paul sera la première étape du relais de la flamme à La Réunion le 12 juin 2024. Un "moment inoubliable "souligne le maire de Saint-Paul qui débutera dès 7 heures du matin sur la place du Débarcadère.

Une flamme qui arpentera le front de mer de la capitale de l’ouest avant un ultime passage pour l’hôtel de ville.

La flamme ira ensuite à Saint-Pierre vers 10h10 avec un périple au départ de l'hôtel de ville pour arriver vers 11h05 au stade Michel Volnay.

Lire aussi - Saint-Pierre : arrivée de la flamme olympique prévue à 9h50

C'est ensuite à l'est que la flamme ira avec un départ à 14h30 du stade Jean Allane de Saint-Benoît pour une arrivée à l'hôtel de ville, le tout en passant par le centre-ville.

À Saint-Denis, c'est du Dionypark que s'élancera le convoi de la flamme olympique pour un passage par le Barachois, le centre-ville, le tout en remontant la rue de Paris pour enfin arriver au Jardin de l'État.

S'agissant du deuxième convoi, le départ sera donné de la Plaine des Sables sur la commune de Sainte-Rose à 7 heures pour un relais court d'une demi-heure.

Deuxième passage, le Tampon entre le Creps et la Cité du Volcan.

Par la suite, les relayeurs courront à la Pointe Langevin sur la commune de Saint-Joseph.

Enfin, pour terminer ce deuxième convoi, la flamme se rendra à Sainte-Suzanne avec un départ de la mairie pour se rendre au Stade en Eaux Vives.

Lire aussi - La flamme olympique de passage à Sainte-Suzanne

- Point d'orgue du relais à Saint-Denis -

Le relais de la Flamme olympique s’achèvera au Jardin de l’État. Les derniers relayeurs sont attendus sur le site à 18h15 pour l'allumage du chaudron devant le Muséum d’Histoire Naturelle.

Dès 10 heures et ce jusqu’à 17 heures, des animations seront proposées dans le Jardin. Démonstrations de judo, d’escrime, basket, boccia, handball, breakdance, handisport, haltérophilie, gymnastique, moringue... sont au programme.

Autour de la flamme olympique, les Réunionnais sont invités à célébrer en musique ce moment inédit. Ziskakan, Nathalie Natiembé, Frédéric Joron, Missty, Bastèr, Pix’l, Dj Sebb ou encore Jean-Pierre Boyer… composeront le plateau artistique intergénérationnel qui sera offert à tous les Réunionnais.

Lire aussi - Saint-Denis : le Jardin de l'Etat fermé du 8 au 14 juin

- 120 relayeurs pour la flamme -

120 relayeurs et relayeuses connus ou, comme décrit par le président du Département Cyrille Melchior, "ordinaires aux valeurs extraordinaires", porteront la flamme à La Réunion. Chaque relayeur parcourra une distance d'environ 200 mètres.

Parmi les relayeurs, certains sont plus connus que d'autres.

Lire aussi - Raymond Gevia : un pionnier à l’honneur pour porter la flamme olympique

Lire aussi - JO 2024 : Stéphane Sery et son guide Cédric Boyer vont porter la flamme olympique

- Une flamme (ou deux) et de nombreuses galères -

Mais qui dit passage des flammes dit déploiement de sécurité et restrictions de la circulation. Autant de dire que mercredi, il faudra s'être levé tôt pour voir la flamme passer ou simplement se rendre d'un point A à un point B… sauf si vous appréciez être bloqués.

La sécurité du public dans les communes repose sur la mise en place de mesures d’interdictions de circulation et de stationnement lors des différentes étapes du relais de la flamme.

Compte tenu des fortes difficultés à prévoir pour le 12 juin, le préfet recommande à chacun d’anticiper et de limiter ses déplacements.

Il est conseillé aux spectateurs d’anticiper les déplacements, de s’informer sur les fermetures de routes, les zones de stationnement auprès des communes concernées.

Les transports en commun et les mobilités douces sont à privilégier.

Lire aussi - Passage de la flamme à Saint-Denis : le stationnement et le réseau de bus modifié

Lire aussi - Saint Denis : déviations des lignes de transport Car jaune

Lire aussi - Passage de la flamme olympique à Saint-Denis : tout savoir sur la circulation et le stationnement

Lire aussi - Saint-Pierre : des restrictions sur les routes pour le passage de la flamme olympique

Lire aussi - La route forestière du Volcan interdite à la circulation et au stationnement le 12 juin 2024

Lire aussi - Relais olympique : une flamme de passage et de nombreuses routes fermées le 12 juin à La Réunion

Lire aussi - Passage de la flamme olympique : les cours suspendus dans plusieurs établissements scolaires de l'île

Lire aussi - JO 2024 : le passage de la flamme olympique à La Réunion c'est aussi le grand bazar

- Une fête plus populaire que les Jeux eux-mêmes -

Une flamme synonyme de Jeux Olympiques et Paralympiques, synonyme de sport, de cohésion. Le sport, vecteur de lien social et d'inclusion.

"Il s’agit bien, à travers la présence de la flamme olympique, de célébrer le sport dans toute sa richesse, sa diversité et son excellence", soulignait Cyrille Melchior en conférence de presse.

La flamme vecteur de partage également puisque ce n'est pas une mais deux flammes qui sillonneront l'île ce mercredi, afin de permettre au plus grand nombre d'en profiter.

Le passage de la flamme doit être une fête pour tous. Une fête avant le début des JO de Paris 2024 du 26 juillet au 11 août 2024 et les Paralympiques

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com