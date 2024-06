Éducation nationale, LFI, Euro, programmes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 27 juin 2024 : - "Nous n’obéirons pas" : des cadres de l'Education nationale prennent position contre le RN - Législatives : au 2e tour, LFI demandera à ses électeurs de ne pas voter RN, assure Mélenchon - Euro 2024 : l’équipe de France affrontera la Belgique en huitièmes de finale - Blocage des prix et relance de l'emploi pour les candidats de la 5ème circonscription - La hausse du Smic au coeur du programme des candidats de la 6ème circonscription - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau jeudi d'hiver

"Nous n’obéirons pas" : des cadres de l'Education nationale prennent position contre le RN

Depuis le 14 juin 2024 est en ligne une pétition contre le Rassemblement national. Chose rare, voire inédite, ce sont des cadres de l'Éducation nationale qui se sont mobilisés. Des cadres, directeur, inspecteur, recteurs… qui refusent de se soumettre au RN si jamais ce dernier arrive en tête. "Nous n'obéirons pas", affirment-ils. Une décision rare puisque un fonctionnaire est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique. Sauf dans le cas où les ordres porteraient atteinte à la loi et aux valeurs de la République. À La Réunion, si des signataires ne se sont pas fait connaitre, le programme pour de l'Éducation de Jordan Bardella provoque la colère du monde enseignant

Législatives : au 2e tour, LFI demandera à ses électeurs de ne pas voter RN, assure Mélenchon

La France insoumise (LFI) demandera dimanche soir à ses électeurs, à l'issue du premier tour des élections législatives, de ne pas accorder leur vote à des candidats du Rassemblement national (RN) au second tour, là où les candidats de gauche ne seront plus présents, a déclaré mercredi Jean-Luc Mélenchon.

Euro 2024 : l’équipe de France affrontera la Belgique en huitièmes de finale

Grâce à son nul sans saveur face à l’Ukraine (0-0), mercredi à Stuttgart lors de la troisième et dernière journée du groupe E, la Belgique prend la deuxième place et affrontera les Bleus lundi en 8e de finale.

Blocage des prix et relance de l'emploi pour les candidats de la 5ème circonscription

Nous faisons étape dans la 5ème circonscription pour examiner les programmes des candidats pour les élections législatives anticipées. Pour rappel, le premier tour aura lieu le dimanche 29 juin et le second tour le 7 juillet

La hausse du Smic au coeur du programme des candidats de la 6ème circonscription

Cap sur la 6èle circonscription pour examiner les programmes des candidats en lices pour les législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau jeudi d'hiver

Matante Rosina adore le temps de ce jeudi 27 juin 2024. Un ciel bleu et ensoleillé, un vent frais, c'est ce qui est prévu par notre Matante. Toute l'île va bénéficier de cette belle météo. Les nuages sont quasi-inexistants même dans l'après-midi où ils ont l'habitude de s'installer sur les pentes. Si vous allez du côté de la plaine des Cafres, couvrez-vous bien. Le thermomètre devrait afficher 2 petits degrés. Evidemment, le vent est toujours présent et peut atteindre les 60 km/h en rafales dans le sud et l'est.