Tribune, législatives, défi, hôpital des enfants et météo

Imaz Press Réunion signe la tribune pour un front commun des médias contre l’extrême droite

Depuis le mercredi 19 juin 2024, plus de 90 rédactions françaises se sont associés pour un front commun des médias contre l’extrême droite, à l'aube des élections législatives anticipées. Une tribune à laquelle s'est associé Imaz Press Réunion. Dans la continuité de notre ligne éditoriale, et de nos engagements, c'est tout naturellement que notre rédaction s'engage dans la lutte contre l'extrême-droite

Législatives : les candidatures sont closes pour le second tour, plus de 200 désistements contre le RN

Le décor est planté pour le second tour des élections législatives, après la clôture mardi des candidatures, qui laissent apparaître plus de 200 désistements dans une tentative de constitution d'un "front républicain" contre un Rassemblement national aux portes de la majorité absolue.

Le nouveau défi d'Alain Joineau : 7 marathons en 7 jours sur 7 continents

C’est reparti pour un nouveau challenge ! Du vendredi 31 janvier au jeudi 6 février 2025, Alain Joineau se lance pour un trail de l’extrême, au programme : sept marathons en sept jours sur sept continents. L’athlète "fou" va mettre son corps à rude épreuve durant cette course dont les variations de températures d’un jour à l’autre vont ajouter de la difficulté au périple

L'Hôpital d'enfants célèbre les Jeux olympiques et paralympiques

Après un marathon d’événements sportifs organisés en 2024, l’Association Saint-François d’Assise et l’Hôpital d’enfants, célèbrent ce vendredi 5 juillet 2024, de 8h30 à 14h dans leur structure d'accueil à Saint-Denis, la cérémonie de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de l’Hôpital d’enfants, sous le parrainage de Jean-Louis Prianon, champion de France et finaliste olympique des Jeux de Séoul en 1988. Près d’une centaine d’enfants de la structure, du Centre d’éducation motrice de l’association Saint-François d’Assise, de l’École Gabriel Macé et des résidents de l’EHPAD Saint-François, participeront à un défilé et découvriront les bienfaits de l’activité physique, adaptée ou non, dans le processus de réadaptation et de bien-être.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent frais vent du matin

Ce mercredi 3 juillet 2à24, Matante Rosina a décidé de changer son petit palto avec un pull. Avec le vent dans l'est, elle a un peu plus froid aujourd'hui. C'est encore un beau soleil d'hiver pour aujourd'hui avec comme d'habitude des nuages qui s'installent sur les pentes dans l'après-midi. Les plus hauts sommets restent bien dégagés.