Animaux, Macron, Joe Biden, William Mendelbaum et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 12 juillet 2024 : - Abandonnés à La Réunion, les toutous et les minous embarquent pour une nouvelle vie dans l'Hexagone - Comment vous dire, Monsieur le Président, qu'il faut arrêter de vous enfoncer et d'enfoncer la France - Au sommet de l'Otan, Biden gaffe mais des alliés indulgents - Pianiste professionnel, le Réunionnais William Mendelbaum à la conquête de Los Angeles - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est, soleil dans l'ouest

En 2008, Sandra prend en charge une chienne sur le point de mettre bas sur un parking à Saint-Gilles. Elle ne peut accepter de laisser des chiots naître dans ces conditions. Après l'avoir amené dans son appartement, elle assiste à la naissance de neuf bébés. "A ce moment-là, je me demandais comment faire ?", raconte-t-elle. C'est à partir de ce problème qu'elle a expérimenté pour la première fois le concept de transport d'animaux vers l'Hexagone. Une initiative aidant grandement à donner une nouvelle chance aux chiens et chats en quête d'une (nouvelle) famille

Cher Monsieur le président comment vous dire… Votre camp a perdu l’élection législative que vous avez provoqué sur un coup de tête, un mouvement d’humeur, simplement guidé par votre égo voulant que vous soyez le chef et le maître de tout. Comment vous dire cher Monsieur le Président que cette élection législative est définitivement perdue pour vous, vos alliés d’hier d’aujourd’hui et de demain.

Tout avait été soigneusement orchestré et s'était déroulé comme sur des roulettes trois jours durant et puis... patatras! Au sommet de l'Otan, le président américain Joe Biden a fait une gaffe monumentale.

Ce mercredi 10 juillet 2024, William Mendelbaum, pianiste international, s'est envolé pour une tournée solo. Sa première date s'arrête à Los Angeles où le pianiste réunionnais sera en représentation dès le 15 juillet. Le musicien continuera par la suite son voyage en se produisant en France à l'occasion d'un grand festival, avant de finir en beauté à Washington.

Ce vendredi 12 juillet 2024, Matante Rosina prend avec elle son parapluie. En effet, en sortant ce matin de chez elle dans l'est, la pluie est de retour. Le soleil a décidé de rester dans l'ouest le matin mais les nuages s'invitent dans l'après-midi. Les plus hauts sommets de l'île culminent au milieu d'un ciel bleu.