Huguette Bello, fillette tuée, baleines, 14 juillet et météo

Huguette Bello à Matignon : la proposition qui pourrait faire consensus

Le nom de Huguette Bello semble fédérer de plus en plus de monde au sein du Nouveau Front Populaire pour le poste de Première ministre. C'est Fabien Roussel, patron du Parti communiste français, qui a mis son nom sur la table ce vendredi 12 juillet 2024. Proposition qui a fait son bout de chemin. Dans la soirée, la tête de file de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi fait les éloges de la présidente de Région. Les Écologistes ont aussi donné leur feu vert. Il ne manquerait que le feu vert du Parti social. C'est aussi l'occasion de rappeler que plusieurs personnalités du camp présidentiel, à commencer par Gabriel Attal, ont souvent salué les qualités de "grande républicaine" d'Huguette Bello

Normandie : une fillette de 6 ans portée disparue retrouvée morte

Une fillette de six ans, dont la disparition en Seine-Maritime avait provoqué vendredi soir le déclenchement du dispositif "alerte-enlèvement", a été retrouvée morte dans un bois près du véhicule de son ravisseur présumé, le compagnon de sa mère, a indiqué samedi le procureur de Rouen.

Le dispositif "Balène ter la" pour ne manquer aucune baleines même à bord du bus

La grande période de vacances scolaires bat déjà son plein dans l'île, l'occasion pour les petits et les plus grands de profiter de sorties pour admirer le paysage de La Réunion et plus particulièrement de profiter des spectacles de baleines. Pour ne rater aucun saut spectaculaire de cétacés, la Semto et Globice Réunion se sont associés pour l'opération "sur la route des baleines avec Kar'ouest", ce vendredi 12 juillet 2024. Le but : allier préservation de l'environnement et observation des baleines depuis le littoral ouest.

Fête nationale : une multitude de festivités et de feux d'artifices

Entre musique, défilés et feux d'artifices, les festivités du week-end du 13 et 14 juillet arrivent à grands pas dans les différentes communes de l'île. Pour ne pas s'y perdre, voici la programmation des festivités dans chaque ville

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil ce samedi

Matante Rosina ouvre ses volets et découvre un beau soleil ce samedi 13 juillet 2024. Dans l'après-midi, quelques petits nuages débarquent mais ne gâche pas le beau temps. Même dans les hauts, le soleil persiste. Les températures restent douces aujourd'hui.